Un tráiler eliminado de ‘Multiverse of Madness’ confirmaba la aparición de nuevas variantes

Dr. Strange in the Multiverse of Madness está a la vuelta de la esquina. Lo que significa que la cantidad de spoilers en los adelantos de Marvel cada vez son más atrevidos… al punto en el que un teaser que fue lanzado esta semana ha entregado varias sorpresas antes de tiempo.

El teaser para televisión de Dr. Strange (que ha sido removido de los canales oficiales de Marvel) nos mostró la presencia de tres diferentes variantes (el video insertado en este artículo pertenece a otro canal y, por eso, advertimos que puede ser eliminado en cualquier momento).

El clip nos muestra primero un combate entre America Chávez y la Capitana Carter (a quien conocimos en What If de Marvel), a quien reconocemos por su escudo. Luego vemos lo que parece ser una variante de Mónica Rambeau peleando contra Wanda, por unos cortos segundos.

Quizás el mejor momento es cuando, por unos segundos, escuchamos la voz de Sir. Patrick Stewart decir “veremos qué tipo de Dr. Strange es usted”, para luego ver la clásica silla de ruedas amarilla del Profesor X atravesar los pasillos de los Illuminati.

Por supuesto, el Profesor X es tan solo uno de los miembros del Illuminati de quienes conocemos su identidad. Sabemos que Strange Defender es otro de los miembros del consejo, pero vemos al menos otros cuatro asientos más que no han sido revelados. En los cómics otros héroes que hacen parte de la organización son Tony Stark, Mr. Fantástico, Namor y Black Panther. La aparición del profesor X de Patrick Stewart ocurre gracias a que Disney ahora posee los derechos de las películas de X-Men. Esto significa que (si podemos creer con los rumores) no será el único actor de la franquicia original de los mutantes que tendrá un cameo en el filme, con el Dark Phoenix de Sophie Turner y el Deadpool de Ryan Reynolds.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness se estrena la próxima semana, 6 de mayo, de manera exclusiva en salas de cine.

Imágenes: Marvel Studios