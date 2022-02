Patrick Stewart también niega aparecer en el tráiler de ‘Multiverse of Madness’

Patrick Stewart sigue negando que está en la próxima película de Dr. Strange... aunque todos estamos seguros de su participación.

Semanas después, seguimos hablando del adelanto de Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Tiene sentido, considerando que el tráiler alimentó las teorías de los fans de Marvel y para otros confirmó algunos de los rumores que ya estaban en la Internet. Quizás uno de los momentos definitivos del adelanto es cuando Strange es custodiado por un grupo de Ultron a un consejo y escuchamos una voz que la gran mayoría ha reconocido como la de Sir. Patrick Stewart.

Pues parece que él ahora también está negando ser una de las sorpresas en la próxima película del MCU. El actor, por primera vez, respondió a las teorías en una entrevista con Comic Book insinuando que las personas lo están confundiendo con alguien más:

“Sabes, la gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años”, dijo Stewart. “Entonces, no puedo ser responsable de eso”.

Por supuesto, Patrick Stewart no está negando directamente su aparición de la película, así que sui respuesta suena más como una manera de salir de la presión por las preguntas que vendrán, al menos hasta que Marvel confirme oficialmente que es parte del elenco (algo que no debe demorar mucho, considerando que resulta demasiado obvio que no es un imitador).

Stewart no es la única estrella de una película de Fox que ha negado su participación en la película de Multiverse of Madness. Ryan Reynolds, también aseguró que su versión de Deadpool no será parte del próximo filme de Dr. Strange.

Por supuesto, tiene todo el sentido que los actores nieguen su participación en los filmes. Marvel Studios es bien conocida por los cerrados que son sus cláusulas de secreto. Tampoco es la primera vez que un actor sorpresa guarda silencio sobre su participación. Basta recordar los meses en los que Andrew Garfield estuvo negando que regresaría para No Way Home, pese a la insistencia de todo el mundo. En este punto la respuesta de Patrick Stewart podríamos tomarla como una de esas formalidades antes de que Marvel decida confirmarlo (para sorpresa de nadie).

