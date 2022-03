La Temporada 2 de What If se estrenará en 2022

El gran evento del universo Marvel (hasta donde sabemos) es Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Pero esta no será la única historia del MCU en 2022 centrada en el Multiverso. A.C. Bradley, jefe del equipo de escritores detrás de la antología animada de Marvel, confirmó que la segunda temporada de What If tiene planeada ser estrenada en 2022.

La noticia fue primero reportada por el portal de noticias de Marvel, MCU – The Direct. De acuerdo con el portal, habían tenido acceso a un portafolio de productos internos de Disney+ para el estreno de Moon Knight (la serie protagonizada por Oscar Isaac y que tiene planeada estrenarse este mes en Disney+). El siguiente es un extracto de este do

«El Universo cinematográfico de Marvel es actualmente la franquicia cinematográfica más taquillera de todos los tiempos. Feige está aprovechando ese éxito con una serie de nuevas series que se transmitieron en Disney+ en 2021, incluidas «WandaVision», «The Falcon and The Winter Soldier». «Loki», «What If…?» y «Hawkeye». Las próximas series originales para 2022 incluyen «Moon Knight», “Ms. Marvel», «She-Hulk» y la segunda temporada de «What If…?».

La publicación fue luego compartida por Bradley, que en su cuenta de Twitter respondió con “Nos vemos más tarde este año, chicos”.

Tiene sentido que What If sea una de las series que llegarán a finales del año. Considerando que Dr. Strange in the Multiverse of Madness está construida bajo la premisa del multiverso e incluso la aparición de, al menos, uno de los personajes que hizo su debut en la serie animada del MCU. En este sentido, es posible que la segunda temporada de la antología se encargue de cubrir aquellos personajes más recientes que no han aparecido o que nos permita seguir explorando algunos de estos mundos (por ejemplo, expandiendo en las consecuencias de Peter trayendo a sus versiones al mundo del MCU o de Dr. Strange Supremo involucrándose con el de la línea ‘principal’).

Imágenes: Marvel Studios.