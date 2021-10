De mejor a peor: los capítulos de ‘What If’

What If ya terminó, así que hemos hecho una lista con todos sus episodios, organizándolos de nuestro menos a más favorito.

La primera antología de Marvel ha terminado. Fue, para darle crédito, uno de los experimentos más interesantes en los últimos años. El formato animado le dio la posibilidad de explorar formados e ideas que hubieran sido mucho más complicadas de llevar a una pantalla grande o incluso una serie limitada con actores reales. Pero lo mejor de una antología (incluso una como What If) es que nos permite tener episodios favoritos y otros que no tanto.

Por eso, en ENTER.CO, hemos decidido hacer una lista con lo que para nosotros son los mejores y peores episodios de esta primera tanda de What If. También incluimos una leve explicación, justificando su posición en la lista.

9 – ¿Qué pasaría si la Capitana Carter fuera la primera vengadora?

La primera vengadora, pero la última en la lista. El mayor problema con este capítulo es que no se siente como un vistazo verdaderamente único del multiverso del MCU. Aunque la capitana Carter es un personaje que, sin duda, amerita un poco más de tiempo en pantalla, este capítulo es bastante fácil de olvidad… y no necesariamente porque lo hayamos visto hace tiempo.

8 – ¿Qué pasaría si Thor fuera hijo único?

Este capítulo quizás está tan abajo, simplemente porque extiende la bienvenida de su chiste más de lo necesario. Para ser justos, es el capítulo que mejor entiende la idea de un What If y nos muestra todas las ramificaciones de un evento menor. Pero el problema también es que se siente como un corto de Marvel sin mayor gracia que seguir haciendo de Thor el chiste favorito de Marvel (después del de ‘matemos a Thanos sin mayor esfuerzo’).

7 – ¿Qué pasaría si el Vigilante rompiera su juramento?

EL final de temporada de What If es interesante… pero no habla muy bien de la antología que su final esté tan debajo. Quizás su mayor falla es que, en vez de hacer sentir todas estas historias como algo con un propósito mayor, nos hace preguntar si valió la pena todo por un final tan fácil de predecir. No ayuda tampoco el que haya tenido fallas tan importantes de lógica… Cómo por ejemplo ¿Qué fue todo eso con Killmonger?

6 – ¿Qué pasaría si hubiera Zombis?

Sé que este es el episodio favorito de muchos. La razón es fácil de entender, pues el concepto de Marvel y zombis es una combinación difícil de resistir. Por desgracia, más allá de este atractivo, el capítulo muestra las limitaciones de contar estas historias cuando se busca permanecer dentro del molde del MCU. ¿Qué pasa con todas las bromas durante una historia de suspenso? ¿Por qué poner a la cabeza de Scott Lang a soltar chistes de papá?

5 – ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos?

El elemento que redime a este capítulo está en el homenaje que hace a la primera fase del MCU, al mismo tiempo que plantea uno de los pocos misterios que valen la pena seguir en What If. La idea de los héroes de este universo cayendo como moscas, uno tras otro, es un concepto que ya de por si es difícil de abandonar. Luego está el desarrollo sorpresa de Pym como el villano y tienes uno de los capítulos más memorables de la antología.

4 – ¿Qué pasaría si el Dr. Strange perdiera su corazón en vez de sus manos?

Cuando What If se lo propone, puede contar una historia verdaderamente interesante. La idea de Strange buscando reparar la historia y fracasando funciona bien, porque es una alternativa que nos muestra el verdadero impacto de un pequeño cambio. Ver al hechicero supremo fracasar una y otra vez, convertirse en un muestro y llevar a su universo a la destrucción da como resultado una de las mejores historias en esta temporada… una con un tono verdaderamente trágico.

3 – ¿Qué pasaría si Ultron ganara?

Quizás el mayor mérito que gana este capítulo está en que redime a Ultron como villano. No es un secreto que ‘Avengers: Age of Ultron’ no es precisamente la mejor de las cintas del equipo de héroes. Una buena razón está en que falla en mostrar la verdadera amenaza del sintezoide como enemigo de los Vengadores. También nos reveló que la antología tenía un propósito mayor, así que pintos adicionales (aunque no es que fuera una sorpresa muy bien escondida).

2 – ¿Qué pasaría si Tchalla se convirtiera en Star-Lord?

En el papel esta es una de esas ideas que parecen ridículas. ¿Tchalla como un scavenger?, ¿Una Nébula feme fatale? ¿Un Thanos bonachón que no está buscando destruir el mundo? Lo mejor de este capítulo es que juega mucho con las posibilidades que ofrece el multiverso. Su sentido el humor está en el lugar perfecto y la voz de Chadwick Boseman es un regalo que extrañaremos.

1 – ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark?

¿Podemos estar de acuerdo en que el Killmonger del MCU es uno de los villanos más desaprovechados que existen? Aunque este capítulo no viene sin sus problemas, su mayor mérito está en darle una oportunidad más de brillar al príncipe perdido de Wakanda. Ver el potencial de Erik para, de manera literal, crear una guerra para cumplir con su venganza es un placer. De nuevo, es una historia que cumple la función que todo What If debería hacer: no solo explorar mundos interesantes, sino darnos un vistazo adicional a sus personajes en circunstancias diferentes.

