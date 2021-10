‘Star Wars Visions’ es mejor ‘Marvel What If’

Esta semana se termina What if. La antología de Marvel, sin duda, ha sido uno de los experimentos más interesantes del MCU en años recientes. No solo porque se trata de la primera serie animada del universo cinematográfico, sino, además de explorar las historias alternativas de muchos de los héroes más emblemáticos de sus cintas. Sin embargo, a puertas de su conclusión, queremos traer a la mesa una opinión/comparación importante: Star Wars Visions es mejor que Marvel What If.

En caso de que no la hayas visto (y deberías verla) ‘Star Wars Visions’ es la antología de anime en el universo de las películas de George Lucas. Es un proyecto bastante interesante, porque Lucasfilm para esto reclutó algunos de los estudios de animación japonesa más importante como Science Saru o Trigger. Y, en lo personal, creemos que ‘Star Wars Visions’ es uno de los mejores productos que han salido de esta franquicia en los últimos años. Pero, más importante, es un ejemplo más efectivo de lo que debería hacer una antología.

La principal razón está en la libertad y variedad que se permite con sus historias.

Para empezar, Lucasfilm le dio autorización completa a los estudios de anime para que hicieran lo que quisieran. Les ofreció la libertad de salirse por fuera del canon del universo. Las historias de Star Wars pueden cambiar las reglas de los jedis y los sith, pueden jugar con la cronología de los eventos e imaginar espadas de luz que se despliegan como sombrillas y sith que cazan otros sith.

Pero, más importante, les permite explorar historias con tonos diferentes. Desde la visión fantástica de un jedi abandonando su camino para cantar un concierto para Jabba the Hut hasta el relato de la caída de un Padawan, solo para poder rescatar a su primer amor de un destino oscuro. Hay una variedad enorme en esta antología, lo que permite que cada capítulo se sienta como algo único. Una idea que, además, se siente resaltada por la variedad en la animación.

Por otro lado, el problema del ‘What If’ del MCU es que se siente en extremo limitado. Para empezar, porque está centrado en las películas del universo cinematográfico. Esto significa que los eventos que puede explorar o las variantes suelen estar relacionadas con los eventos de las películas. No ayuda el hecho de que la animación suela mantener el mismo ambiente y tono, incluso cuando algunas historias como la de zombis estén destinadas a un tono más oscuro.

Pero, quizás el mayor problema, es que no hay una variedad de tono. Todas las historias de What If se sienten como películas de Marvel, realizadas bajo la misma plantilla que el resto de filmes, pero en versión animada. El sentido del humor, el manejo de los personajes, la estructura de sus historias, las lógicas de sus mundos… todo se siente igual, solo con variaciones ligeras de sus villanos y protagonistas.

Lo que en cierta manera parece negar la misma esencia de los What If. No solo se trata de mirar versiones alternas de sus historias, sino además tonos diferentes para las mismas. Encontrar una variedad en los tonos, modificar la manera en la que son contadas y jugar con los estilos.

Esto no es lo mismo que decir que What If es malo. Solo que al final del día se siente menos como una antología y más como un show animado. No le entrega la variedad a las historias al MCU, algo que con desesperación necesita conforme la fase 4 nos muestra que la plantilla de sus historias sigue vendiendo… pero necesita tonos que la hagan sentir fresca. Es curioso que al final del día WandaVision se siente más como una historia diferente que la serie animada que tiene como escenario el multiverso mismo.

