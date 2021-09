Thanos se ha convertido en el chiste favorito de What If

¡Oh no! Mataron a Thanos.

What If, la antología animada de Marvel, se acerca a su final. El último capítulo finalmente nos presentó a quien parece ser el villano principal: una versión de Ultron que consiguió transmitir su conciencia a el cuerpo de Vision y, con esto, derrotó a los vengadores, inició una misión genocida por el universo y eventualmente terminó descubriendo la existencia de otras realidades… que ahora también quiere exterminar.

Pero quizás uno de los momentos más memorables es cuando Thanos llega a la tierra, buscando la piedra del infinito que tenía Ultron/Vision y es derrotado con un simple laser.

No lo tomen a mal. El momento sin duda quiere representar lo peligroso que pudo llegar a ser Ultron si hubiera cumplido su cometido y entrado al cuerpo de Vision. Pero sin duda este es otro momento que parece continuar un chiste interno de What If… y es lo fácil que puede ser derrotar a Thanos, al menos si no estás en la línea de tiempo principal.

En el universo de Marvel Zombis el titán no puro resistir la pandemia de muertos y terminó como un cadáver en Wakanda. En la realidad de Tchalla/Star Lord a duras penas es capaz de mantener a raya a uno de los hijos de Thanos (o en esta versión, hijos del Coleccionista). El único récord de derrotas que supera al de Thanos en el universo de What If es el de Tony Stark.

¿Por qué razón es el Thanos de What If tan débil? Ni siquiera podemos culpar a las gemas, porque recordamos la batalla final en Endgame en la que ni siquiera todos los héroes del MCU pudieron derrotarlo. Así que no deja de resultar extraño que las versiones alternas del villano hayan resultado tan débiles en comparación.

Por supuesto, la derrota de Thanos tiene como objetivo principal el entregar las gemas del infinito a Ultron y convertirlo en una amenaza que parece mucho, mucho mayor a la que se enfrentaron los vengadores del universo principal. Pero el punto permanece en que la poco ceremoniosa muerte del villano solo sirve el objetivo de hacerlo un chiste menor en la escala del MCU.

También (y ponemos esta idea en el universo) nos preguntamos cómo es posible que este Thanos haya obtenido el resto de gemas restantes. Lo más lógico es que la gema del tiempo se hubiera destruido junto con El Antiguo (cronológicamente, todavía Stephen Strange no se habría convertido en el hechicero supremo). Más adelante vemos a Gamorra y el resto de los Guardianes del universo… así que también nos preguntamos cómo pudo obtener la gema del alma.

