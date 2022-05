¡OJO! Un cameo importante de Multiverse of Madness se ha filtrado

A continuación daremos spoilers de Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

Aunque Marvel Studios es bastante bueno escondiendo información, ni siquiera ellos pueden escapar de los spoilers. Una escena de Dr. Strange in the Multiverse of Madness que se estrenará esta semana parece haber arruinado/adelantado una cameo sorpresa para muchos.

La escena en cuestión mostraba a un grupo de variantes en lo que parece ser la sede de los Illuminati. El equipo está compuesto 100% de héroes que hemos visto y (sorpresa) está liderado por nadie más que Mr. Fantástico interpretado por John Kransinsky (The Office, A Quiet Place). Además de esto en el equipo podemos ver a otros personajes como son Black Bolt (uno de los Inhumans), a la Capitana Carter, la Capitana Marvel de Maria Rambaeu y una variante del Capitán América.

¿Por qué es John Kransinsky Mr. Fantástico?

Desde que se anunció que los 4 Fantásticos tendrían una película en el MCU los fans de Marvel se han preguntado quiénes serán los seleccionados para dar vida al equipo de héroes. Y uno de los nombres favoritos de muchos es la dupla de Kransinsky y su esposa Emiliy Blunt.

El cameo parece ser más un ‘chiste interno’ de Marvel y no la confirmación de que la pareja o incluso Kransinsky serán parte del universo cinematográfico. Por supuesto, sabemos que las variantes pueden ser personas que existen o no dentro de universos. Lo que esto significa es que el Reed Richards del MCU puede ser interpretado por Kransinsky o algún otro actor sin problema. Lo que sí parece poco probable es que este mismo Mr. Fantástico que vemos con los Illuminati sea el que veamos en la primera película de los 4 Fantásticos.

Por supuesto, sería el sueño de muchos ver a la pareja interpretar a dos de los héroes más icónicos del MCU. También podemos imaginar la sorpresa de la mayoría cuando vean la primera aparición de Mr. Fantástico en la pantalla grande, junto con otros héroes cuyos rumores podemos anticipan el filme como uno de los más ambiciosos en la historia del MCU.

También podemos creer en la legitimidad del clip. Disney ha sido bastante eficaz eliminándolo de las redes sociales y plataformas (razón por la que tampoco podemos incluir un enlace o imágenes, pero les podemos asegurar que podrán encontrarlo con poco esfuerzo si lo buscan).

Dr. Strange in the Multiverse of Madness se estrenará de manera exclusive en las salas de cine este 05 de mayo.

Imágenes: Marvel Studios