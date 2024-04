¡No coman cuento! El tráiler de Henry Cavill como James Bond es falso (pero eso lo ha hecho más viral)

Ver ya no es creer. Al menos no en la era de Internet, cuando Superman puede ser James Bond en un tráiler extremadamente realista que se ha hecho viral. Así que no coman cuento. Henry Cavill no será el próximo James Bond, solo es otro de los nuevos videos deepfake utilizando inteligencia artificial que, además de todo, se ha convertido en la sensación viral de esta semana.

El tráiler de ‘Bond 26’ puede parecer real a primera vista, en especial porque incluye una miniatura que vende la idea. Sin embargo, el video hace parte de una tendencia en YouTube llamada ‘tráileres concepto’ que enmascaran videos editados como los adelantos de películas que no han salido o que ni siquiera están en producción.

Por supuesto, muchas personas no se dan cuenta de que el video es falso y lo comparten como si fuera la confirmación de que James Bond ahora también te desarma con su habilidad de armar computadores gamer. De hecho, al momento de publicación de este artículo el tráiler falso tiene más de 2.3 millones de vista con tan solo 4 días de publicación. Es un récord impresionante para tratarse de un video falso.

“Este vídeo es un avance conceptual creado únicamente con fines artísticos y de entretenimiento», señala el creador KHStudio en la descripción del video. “He incorporado meticulosamente varios efectos, diseño de sonido, tecnologías de inteligencia artificial, análisis de películas y otros elementos para darle vida a mi visión. Su propósito es puramente artístico y tiene como objetivo entretener e interactuar con la comunidad de YouTube. Mi objetivo es mostrar mi creatividad y mis habilidades para contar historias a través de este tráiler”.

Por supuesto, el ojo entrenado es capaz de detectar que este video es falso en cuestión de minutos. Solo toma unos segundos reconocer las escenas que muestra de otras películas o encontrar algo raro en la manera en la que ciertas escenas están cortadas para evitar pasar mucho tiempo en los detalles. Incluso la miniatura muestra los errores clásicos de este tipo de montajes: en el caso de Cavill la postura de ambos hombros indica que sostiene el arma con dos manos, pero la imagen solo muestra una. En el caso de Margot Robbie (que en el video conceptual es la próxima chica Bond) el tono de piel del brazo y la proporción de la mano en comparación con el resto del cuerpo confirman que se trata de un montaje.

De nuevo, es importante tener cuidado con cualquier ‘tráiler’ que hoy encuentres en YouTube especialmente si la fuente no es la productora o distribuidora del filme. Aunque el video de KHStudio asegura ser con fines ‘solamente artísticos’ nada en el título del video indica que se trata de un tráiler conceptual y la descripción incluso tiene una fecha de estreno… por supuesto la descripción está escondida detrás de un ‘leer más’ que las personas más ingenuas no leerán.

¿De Superman a 007?

En cuando a la idea de que Henry Cavill sea el próximo Bond… no le pongan un altar a Geralt de Rivia esperando que esto ocurra. Hasta donde sabemos el actor no está en conversaciones para el rol e incluso si llegara a ocurrir la tradición es que el actor que interprete al agente 007 sea británico (las únicas dos excepciones siendo George Lazenby y Pierce Brosnan). Sin embargo, Cavill adicionó para el rol de James Bond en 2006 para Casino Royale en 2006, pero no fue seleccionado al considerar que se trataba de alguien ‘muy joven para el rol’.

Imágenes: KHStudio