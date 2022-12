The Witcher 3 hará una ‘despedida heroica’ a Henry Cavill

Lo mejor es ir terminando las maratones pendientes de 2022, porque desde ya vemos que la lista de shows pendientes en 2023 solo crecerá. Una serie que, por ejemplo, sabemos qué hará su regreso el próximo año es The Witcher 3. La tercera temporada de la fantasía de Netflix es uno de los shows más populares de la plataforma y su próxima tanda de capítulos tiene un significado adicional: será la última en la que Henry Cavill interpretará al protagonista Geralt de Rivia.

La noticia no es necesariamente nueva. Hace algunos meses el mismo Cavill confirmó que The Witcher 3 sería su última participación en el show, con el actor siendo remplazado por Liam Hemsworth (The Hunger Games) asumiendo su papel. Lo que todavía no sabemos es cómo la historia planea hacer la transición. ¿Simplemente remplazará al actor o encontrará alguna manera de justificar su nueva apariencia? ¿Será Geralt de Rivia solo en nombre?

Esta semana la showrunner de The Witcher 3, Lauren Hissrich, entregó algunos detalles de la visión que tienen del proyecto, asegurando que la historia de la próxima temporada de The Witcher ‘despedirá de manera heroica’ a Henry Cavill.

“El gran giro de Geralt es renunciar a la neutralidad y hacer todo lo que tiene que hacer para llegar a Ciri (Freya Allan)”, dijo Hissrich en una entrevista con Entertainment Weekly. “Y para mí, es la despedida más heroica que podríamos tener, a pesar de que no estaba escrito para eso”.

Hissrich no entró en detalles sobre cómo se realizará esta transición, pero sí dejó claro que la próxima temporada marcará un giro importante en la manera en la que se cuenta y siente el show. Tiene sentido, considerando que la temporada 3 de The Witcher ha sido denominada como el final del primer ‘arco’ que la serie de Netflix quiere contar.

“Geralt tiene una nueva misión en mente cuando volvamos a él en la temporada 4. Es un Geralt ligeramente diferente de lo que esperábamos”, dijo Hissrich.

La última temporada de The Witcher terminó con Ciri siendo perseguida por toda la hermandad de los Witcher y prácticamente el mundo entero después de ser poseída por Voleth Meir. Para empeorar las cosas, los tres prófugos ahora han sido identificados y además tienen recompensas importantes. También está la revelación (al menos para aquellos que solo han visto la serie de Netflix) de que el emperador Emhyr no es otra persona que Duny, el padre de Ciri.

Los comentarios de la showrunner de The Witcher apuntan a un cierre para esta historia en el que Geralt tendrá que sacrificar varias cosas con el objetivo de garantizar la seguridad de su familia. No sorprendería si una de ellas resulta ser su identidad (con lo que se justificaría el cambio de actor).

La sinopsis oficial de The Witcher 3 lee lo siguiente:

«Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla. Encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia oscura y traición. Deben contraatacar, arriesgar todo… o arriesgarnos a perderse los unos a otros para siempre».

Puedes ver las primeras dos temporadas de The Witcher en Netflix.

Imágenes: Netflix