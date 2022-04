Ya conocemos la sinopsis de la temporada 3 de ‘The Witcher’

La segunda temporada de The Witcher tomó demasiado tiempo en regresar a Netflix. Con algo de suerte la tercera no demorará tanto… principalmente porque en esta ocasión sus actores no tienen que rodar en medio del pico de una pandemia global. Una buena señal es que el equipo de The Witcher ya se encuentra grabando la próxima temporada e, incluso, nos compartió la primera sinopsis oficial del show:

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

«Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla. Encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia oscura y traición. Deben contraatacar, arriesgar todo… o arriesgarnos a perderse los unos a otros para siempre».

Te puede interesar: Confirmado: tendremos un nuevo juego de The Witcher

De manera curiosa, la sinopsis ignora uno de los puntos más importantes de la temporada 2. En el capítulo final descubrimos que el búho que hemos visto a lo largo de la historia no es una simple mascota, sino que se trata de la hechicera Philippa (Cassie Clare). Más importante, ella solicita que “le traigan al bardo, pues es hora de que le pague a su benefactor”. Esto es importante porque al final de la serie Jaskier siguió viajando con el grupo de Geralt, con lo que suponemos que hay todavía más traiciones por venir para la familia de Geralt (que, por cierto, todavía no ha perdonado a Yennefer).

Por supuesto, esta es tan solo una de las sub tramas pendientes en The Witcher. Descubrimos que la identidad de la ‘la llama blanca’ no es nadie más que el padre de Ciri, los Witcher están más dispersos después de la masacre en Kaer Morhen… por no mencionar la facción de los Elfos que también está detrás de Ciri… sin duda una sinopsis no puede responder cuántas preguntas serán resueltas con la temporada 3 de The Witcher.

Imágenes: Netflix