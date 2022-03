Los fans de The Witcher iniciaron la semana con noticias importantes: el juego recibiría una nueva entrada, con la única pista por ahora siendo un collar de witcher enterrado bajo la nieve. Más importante, el estudio confirmó que The Witcher 4 funcionará como el inicio de una nueva saga de la historia, sin entregar mayores detalles de si con esto quieren decir que será una historia con un personaje completamente nuevo.

Esto no significa que las personas no han comenzado desde ya a realizar teorías sobre quién será el protagonista de ‘The Witcher 4’.

A continuación, daremos algunos spoilers de The Witcher 3:

¿Es Ciri la protagonista de The Witcher 4?

Lo que la mayoría parece suponer es que la próxima entrada no tendrá a Geralt de Rivia como protagonista, considerando que en varias ocasiones se ha confirmado que su viaje ha terminado. Más importante, ‘The Witcher 3’ de manera muy clara indica que el siguiente capítulo en esta tendría como protagonista a Ciri, considerando que Geralt literalmente le da una espada que simboliza su nuevo camino como la ‘siguiente Witcher’.

En este punto, la mayoría ha prestado atención al medallón del teaser. La imagen nos muestra que el accesorio tiene el rostro de un gato o lobo tallado. En los juegos nunca se presta mayor atención a este detalle, pero de hecho parte del diseño del personaje la muestra usándolo colgado de su cintura. Este medallón de hecho, no es producto de su tiempo con alguna casa de Witchers, sino que lo tomó de un caza recompensas llamado Leo Bonhart después de matarlo (todos estos detalles son limitados de los libros).

¿Es Vesemir el protagonista de The Witcher 4?

El mayor problema con esta teoría, por supuesto, está en que el diseño del collar es bastante diferente al que habíamos visto antes y, de hecho, es mucho más similar con el de Vesemir, el mentor de Geralt.

De nuevo, un problema: Vesemir muere en The Witcher 3. Con esto, el juego tendría que tener lugar muchos años antes de los eventos de los juegos, quizás imitando historias como The Nightmare of the Wolf. Una ruta que además tiene el problema de que ya ha sido utilizada, considerando que ya existen diferentes relatos con él como protagonista (en los libros y en los videojuegos).

Imágenes: Montaje ENTER.CO