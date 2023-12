La segunda temporada de ‘The Last of Us’ llegará a HBO Max en 2025

¡Ya tenemos una fecha para el estreno de la segunda temporada de The Last of Us! Esta semana durante la presentación del calendario de Max (antes HBO Max) y entre los anuncios se confirmó que la nueva tanda de capítulos tiene programado su estreno para 2025. El show es uno de los productos que la plataforma tiene planeados para este año en compañía de la tercera temporada de ‘Euphoria’, ‘Welcome to Derry’ (la serie de tipo spinoff inspirada en el universo de ‘It’), así como la temporada 3 de ‘The White Lotus’ y ‘And Just Like That’.

Por ahora no se han entregado mayores detalles sobre la segunda temporada de ‘The Last of Us’ o se ha entregado una ventana más concreta para su estreno. Dicho esto, la serie tiene programada su producción para el próximo año, así que lo más prudente sería no esperar que la serie llegue antes del segundo o tercer trimestre de 2025.

Sabemos que la próxima temporada de ‘The Last of Us’ estará inspirada en los eventos del segundo juego, pero que no se encargará de adaptar la totalidad del videojuego, sino que planea dividir su historia a lo largo de varías temporadas, e incluso se ha abierto la posibilidad a que opte por rutas diferentes en ciertos momentos de su historia. También sabemos que el show ya encontró a su Abby (la coprotagonista/antagonista de la secuela) aunque por ahora los productores no han querido compartir los detalles de la actriz que interpretará a este personaje.

