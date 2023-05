El nuevo juego de ‘The Last of Us’ ha sufrido un nuevo atraso en su lanzamiento

Entre las ausencias más notables del PlayStation Showcase de este jueves una de las que llamó la atención fue la del nuevo juego multijugador de ‘The Last of Us’. Y antes de finalizar esta semana Naughty Dog, el estudio detrás del juego, utilizó su cuenta de Twitter para disculparse y explicar la razón por la que no se entregó nueva información el pasado 24 de mayo:

“Sabemos que muchos de ustedes estaban esperando oír más acerca de nuestro juego multijugador de The Last of Us. Estamos extremadamente orgullosos del trabajo que ha hecho nuestro estudio hasta el momento, pero a medida que el desarrollo ha continuado nos hemos dado cuenta que lo mejor es que demos más tiempo al juego.

Nuestro equipo continuará trabajando en este proyecto, así como nuestros otros juegos en desarrollo, incluyendo una nueva experiencia de un solo jugador. Estamos esperando poder compartirles más en el futuro cercano”.

Un reporte de Bloomberg expande en estas razones y asegura que el principal motivo por el que el estudio cree que el juego multijugador de The Last of Us no está listo para ser mostrado son dudas sobre la “calidad y viabilidad a largo plazo» del juego. El reporte del medio también asegura que en estos momentos solo un “pequeño grupo” está trabajando en la experiencia multijugador y que una buena parte de los desarrolladores que estaban a cargo han sido movidos a otros equipos.

En teoría sería en 2023 cuando tendríamos nuevos detalles del juego multijugador de The Last of Us, pero si podemos creer en el reporte de Bloomberg parece poco probable que este año tengamos alguna actualización importante sobre el título.

En otra nota más positiva, al menos tenemos confirmación de que Naughty Dog está trabajando en otra experiencia de un solo jugador. No hay algún detalle que indique que se trata de The Last of Us Parte 3 o de algún juego relacionado con la franquicia, pero sabemos que hay ‘ideas’ de a dónde podría ir un próximo juego en este mundo.

Considerando el historial reciente de juegos que han sido lanzados antes de tiempo, tiene sentido que Naughty Dog esté siendo un poco más precavido con su proyecto de multijugador. También se entiende las discusiones sobre la viabilidad a largo plazo de un juego de este tipo, pues son muchos los títulos de este género que toman impulso inicialmente pero no cuentan con un plan sólido a largo plazo para funcionar o, como mínimo, ser lo suficientemente rentables.

Imágenes: Naughty Dog