Xbox se ‘burla’ del PlayStation Showcase al anunciar muchos de los juegos presentados

Aunque las expectativas siempre son más altas que la realidad, es posible que muchos salieran algo decepcionados del PlayStation Showcase de 2023. Una razón estuvo en la ausencia de propiedades intelectuales exclusivas que emocionaran a los fans de PlayStation o que motivaran a muchos a invertir en una PS5. Esperábamos más información de ‘Wolverine’, el anuncio del multijugador de ‘The Last of Us’ o incluso algún nuevo proyecto de ‘Ghost of Tsushima’. Pero, además de ‘Marvel’s Spider-Man 2’ no hubo muchas revelaciones emocionantes en la presentación de una hora.

Y para empeorar la situación Xbox, tan solo uno de los minutos después de que la presentación finalizara, publicó la siguiente imagen en sus redes sociales con el mensaje “que grupo tan apuesto”.

What a good looking group 😎 pic.twitter.com/eDZo8vTXtB — Xbox (@Xbox) May 24, 2023

Los juegos en la publications son: Inmortals of Aveum, Ghost Runner II, Marathon, el remake de Metal Gear Solid 3, Dragons Dogma, Alan Wake 2, The Puckly Squire, Teardown, Assassins Creed Mirage, Neva, Cat Quest y The Talos Principle II. Todos estos juegos fueron presentados durante el PlayStation Showcase de 2023 e hicieron parte importante de la presentación de Sony el pasado 24 de mayo.

La publicación de Xbox fue interpretada por muchos como una burla a PlayStation por su presentación. Una manera de destacar cómo muchos de los juegos para la PS5 van a terminar también en la Xbox Series X/S y Xbox One.

Por supuesto (y dejando las niñadas de creer en una guerra de consolas) la razón más lógica por la que Xbox decidió realizar esta publicación fue para aprovechar la presentación de PlayStation y confirmar que estos nuevos juegos también iban a estar disponibles a través de su plataforma. También valdría la pena mencionar que no solo la presentación de PlayStation, sino que la gran mayoría de eventos de este tipo suelen estar compuestos principales por juegos que no son exclusivos o que estarán disponibles en otras plataformas.

Con todo dicho, podemos dar la razón a las personas que creen que PlayStation falló en entregar un panorama a futuro que muestre a su consola como la nueva líder. La PS5 no solo sufre por ser la pieza de hardware más costosa de la generación actual, sino que la ausencia de membresías como Game Pass o el incremento en el costo de sus juegos han hecho que sea una de las opciones menos accesibles desde el rango de precios.

