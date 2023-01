Naughty Dog insinúa que podría no haber un ‘The Last of Us Parte 3’

La adaptación para HBO Max de The Last of Us está probado ser un éxito enorme. La serie no solo ha destrozado récords de estreno para el servicio, sino que incluso está moviendo las ventas del juego y sus versiones remasterizadas. Sin embargo, Naughty Dog (el desarrollador detrás de los dos videojuegos) ha insinuado que podría no haber un ‘The Last Us Parte 3’.

En una conversación con Buzzfeed Neil Druckmann habló sobre la posibilidad de una tercera parte del juego. Para ser claros, en estos momentos no existe ni siquiera un proyecto para The Last of Us Parte 3 y, de acuerdo con Druckmann, el juego solo comenzaría a ser desarrollado si el equipo puede pensar una historia que esté a la altura y que los haga sentirse apasionados. Pero también anticipó que el estudio puede tomar la decisión de simplemente avanzar y cerrar su tiempo con ‘The Last of Us’ como una franquicia.

“Sé que hay mucha gente que se pregunta sobre ‘The Last of Us Parte 3’ y si eso será una cosa o no… Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor sea Sony, lo que significa que Sony financia nuestros juegos, nos apoya y somos propiedad de Sony”.

Los comentarios de Druckmann parecen dirigidos a aquellos que creen que, si la serie de TV termina por ser un fenómeno de la escala de Game of Thrones, una tercera parte del juego será casi obligatoria para el estudio. El presidente de Naughty Dog por otro lado asegura que Sony nunca los ha presionado para continuar con una franquicia simplemente por la popularidad o los resultados comerciales del juego.

“Sony nos ha apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones, lo que significa que solo porque algo tiene éxito, la gente piensa que existe toda esta presión y que tenemos que hacer una secuela. Ese no es el caso. Para nosotros, Uncharted fue increíblemente exitoso, Uncharted 4 fue uno de nuestros juegos más vendidos, y podemos poner nuestra pincelada final en esa historia y decir que hemos terminado. Estamos avanzando. Del mismo modo, con The Last of Us, depende de nosotros si queremos continuarlo o no”, aseguró.

Te puede interesar: El Show de The Last of Us tendrá una diferencia importante con los videojuegos

Para ser claros, Naughty Dog sí se encuentra trabajando en otro juego de The Last of Us, pero es The Last of Us Parte 3. En vez de eso se trata de un título multijugador, pero una tercera parte de los juegos de acción que hicieron famoso a la franquicia. Druckmann prometió que en 2023 el estudio revelará nuevos detalles del juego.

“Hemos sido bastante abiertos en cuanto a que el próximo juego de Last of Us será esta experiencia multijugador, donde podrás ingresar al mundo de The Last of Us con tu amigo y experimentar la tensión y la brutalidad de ese mundo, y una nueva historia y un elenco de personajes que viven en otra ciudad que aún no hemos visto en el mundo de The Last of Us. Este va a ser otro capítulo en el universo de The Last of Us”.

Por supuesto, una razón para que Naughty Dog decida no avanzar con The Last of Us: Parte 3’ puede estar en la recepción negativa que tuvo el juego. Aunque en estos momentos muchos andan en ‘luna de miel’ con el show, cuando la segunda parte salió el estudio recibió una ola importante de odio por la manera en la que decidieron manejar el juego y ciertos elementos de la historia en especial en relación con sus dos personajes principales (evitaremos entrar en detalles, en caso de que la adaptación de HBO Max decida tomar una ruta similar). Por ejemplo, The Last of Us Parte 2 tiene una calificación de 5.8 por parte de los usuarios en Metacritic o incluso se dieron a conocer diferentes casos de fans del juego enviando mensajes de amenaza a los creadores o actores de voz en el videojuego.

Imágenes: Naughty Dog