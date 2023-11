Malas noticias: la temporada 2 de ‘The Last of Us’ llegará por temprano en 2025

La plaga de ‘The Last of Us’ se está tomando su tiempo y tenemos malas noticias para los fans: la segunda temporada del show no llegará en 2024 y tendremos suerte si la vemos en 2025.

Casey Bloys, jefe de HBO Max, entregó las malas noticias durante una presentación de prensa este jueves 2 de noviembre. Durante su presentación aseguró que la producción de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ comenzará a inicio de 2024, pero que las huelgas de la WGA (sindicato de guionistas) y SAG-AFTRA (el sindicato de actores) terminaron impactando los tiempos del show y que actualmente la serie no está dentro del catálogo de 2024… así que con los nuevos atrasos lo más seguro es que la adaptación no llegue hasta 2025.

Tiene sentido que haya tanto tiempo entre la producción de la serie y su estreno. La primera temporada de se destacó por la calidad que entregó entre las hordas de infectados, los escenarios de un mundo destruido y algunas escenas de acción impresionantes. Si la segunda temporada toma una lección del videojuego podemos esperar que sea mucho más ambiciosa en términos de lo que quiere mostrar.

La primera temporada de ‘The Last of Us’ se convirtió en uno de los mejores éxitos de HBO Max. Aunque la serie se estrenó en 2022 el retraso actual significa que tendremos una brecha de cerca de 3 años entre cada una de las temporadas. Para fortuna del show esto también significa que una de las mayores preocupaciones de los fans se elimina: la edad de Bella Ramsey que interpreta a Ellie. En teoría hay un salto en el tiempo importante entre los eventos del primer juego y el segundo, cinco años después de que Joel asaltara el hospital y rescatara a Ellie. En la primera temporada la actriz interpretó a una versión ‘adolescente’ del personaje y los creadores del show han confirmado que regresará como la versión ‘adulta’ de la protagonista. Considerando los tiempos, la apariencia y edad de la actriz son perfectas (que el próximo año cumplirá 21 años).

En caso de que no hayan estado conectados con las noticias de ‘The Last of Us’ se confirmó que la segunda temporada del show no será la última, sino que hay planes para extender su historia hasta al menos tres temporadas… incluso con la posibilidad de continuar su historia más allá de los videojuegos. También se confirmó que ya se tiene a la persona que interpretará a Abby (la coprotagonista del segundo juego) aunque los creadores de la serie han decidido mantener la identidad de la actriz seleccionada en secreto.

Puedes ver la temporada 1 de ‘The Last of Us’ por HBO Max.

Imágenes: HBO Max