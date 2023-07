The Last of Us es la primera adaptación de videojuegos en recibir una nominación al Emmy

The Last of Us no solo es la adaptación de un videojuego a TV (en un formato no animado) más popular en los años recientes, sino que también ahora ha cumplido una nueva meta: es el primer show de este tipo en ser nominado a los premios Emmy.

Ahora, sabemos que los premios Emmy no son precisamente la ceremonia más justa o relevante para encontrar buena televisión. Después de todo, estamos hablando de un evento que jamás nominó a Bojack Horseman a mejor serie animada, pese a ser considerada como una de las mejores historias de su tipo en este segmento. Pero las 24 nominaciones de The Last of Us al menos dejan en claro algo: el show supo hacer ruido y crear el impacto adecuado.

‘The Last of Us’ además consiguió competir en la gran mayoría de categorías principales. Pedro Pascal y Bella Ramsey están luchando por llevarse el premio a mejor actor/actriz de serie dramática. La serie también quiere llevarse la categoría principal en la que compite con otros shows como Better Call Saul, House of the Dragon, Succession, The Crown y Andor.

Siendo realistas es poco probable que estas 24 nominaciones terminen representando victorias para la adaptación. La serie está compitiendo en algunas categorías con favoritos que parecen estar más dentro de la línea de lo que suele escoger/nominar los premios Emmy. Puede que haya alguna que otra sorpresa, pero al menos la categoría principal es un caso perdido con rivales como Better Call Saul o Succession que han sido alabadas por parte de la crítica.

Por desgracia, la nominación a los premios Emmy también puede ser la última actualización del show que recibiremos en algún tiempo. Aunque la serie terminó su primera temporada en 2022 el paro actual de escritores (y la amenaza de un paro de actores) desde ya ha retrasado la producción de la segunda temporada. Si las predicciones más optimistas hace un año apuntaban a un estreno para 2024… pero en estos momentos sería realista el decir que la nueva tanda de capítulos se estrenará para inicios de 2025 (si el paro termina en las próximas semanas).

Puedes ver la primera temporada de ‘The Last of Us’ en HBO Max.

Imágenes: HBO Max