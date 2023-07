Resumido: los 10 puntos que tienes que saber sobre la huelga de actores

Es oficial: los actores de Hollywood se van a huelga. Y aunque esta noticia puede parecer menor o un chisme de farándula, es de hecho una de las mayores crisis que Hollywood ha enfrentado en los últimos años. Así que para la persona ocupada en ENTER.CO hemos decidido resumir la situación a 10 puntos clave.

1- ¿Qué ocurrió?

Hoy a la media noche SAG-AFTRA entra en huelga. Esto significa que todas las personas que están afiliadas no podrán trabajar en producciones, entregar entrevistas o participar en eventos para promocionar los proyectos en los que aparecen.

2 – ¿Qué es SAG-AFTRA?

Es el mayor gremio de actores y la organización que tiene como objetivo el negociar los derechos de los actores. Sus siglas en inglés provienen de dos diferentes gremios que se fusionaron hace algunos años: el Screen Actors Guild (que se traduciría a algo cercano como ‘Gremio de actores para pantallas’) y la American Federation of Television and Radio Artists (la Federación Americana de artistas de la televisión y radio).

3 – ¿Cuántos actores representa?

Se estima que más de 74.000 mil actores son representados o hacen parte de SAG-AFTRA. Esto no solo incluye a pequeños miembros, sino a artistas de talla mundial.

4 – ¿Por qué están entrando en huelga?

SAG-AFTRA lleva negociando durante meses con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que es la representante de los productores de películas y TV más importantes (Netflix, Disney, Sony, etc.). Sin embargo, después de extensiones no se llegó a un nuevo acuerdo y el gremio llamó a todos sus miembros a participar en la huelga.

5 – ¿Qué estaban negociando?

Lo que SAG-AFTRA estaba negociando es el contrato que define ciertas condiciones básicas que los productores deben aceptar para contratar a los actores. Entre algunas de las cosas que define es qué porcentaje de lo que produzca un show/serie pueden negociar (así como que elementos pueden utilizar las compañías para definir su sueldo).

I got you fam! SAG-AFTRA President Fran Drescher giving her speech over the Ether beat! 🎤 https://t.co/cVJNdtE9D6 pic.twitter.com/B948D4VQnJ — ɳick 💆🏽‍♂️ (@Creat1ve) July 13, 2023

6 – El primer problema son los servicios de streaming

El gremio reclama que, debido a que pocos anticiparon que la mayoría de producciones iban a ser creadas para streaming, en los contratos actuales no hay condiciones que representen el estado actual de la industria. Por ejemplo, muchos actores no ganan residuales (ingresos posteriores) al estreno de un show, a pesar de que muchas de estas películas/series generan ingresos pasivos por años y desde el día 1 están disponibles por demanda.

7 – Proteger el uso de rostro/imagen utilizando IA.

La segunda demanda de SAG-AFTRA está en definir reglas y compromisos para que el rostro o parecido de estos actores no pueda ser utilizado para recrearlos utilizando inteligencia artificial. Básicamente, quieren proteger el que sus interpretaciones puedan ser ‘robadas’.

8 – ¿Qué pasa con las películas y series programadas durante la huelga?

Las que están en post producción (ensamblar las tomas, editar, añadir efectos de sonido y visuales, etc.) pueden avanzar, aunque algunos proyectos tendrán que detenerse (debido a que a menudo se requieren grabaciones adicionales).

Además, estos mismos actores no podrán promover de manera abierta sus proyectos ni participar en entrevistas o ruedas de prensa.

9 – ¿Qué pasa con series como ‘The Last of Us’ o ‘Stranger Things’ que habían sido anunciadas?

Todos estos proyectos ahora están en un limbo y seguramente tendrán que mover sus fechas de lanzamiento. ¿Por cuánto tiempo? El cálculo base es que cada mes en huelga puede significar al menos dos o tres semanas que estos proyectos tendrán que ser aplazados.

10 – ¿Tiene algo que ver esta huelga con la de escritores?

Sí y no. Los motivos son similares y ambos gremios se están apoyando para generar presión. Lo más importante aquí es que Hollywood oficialmente se encuentra sin guionistas o actores, deteniendo por completo la maquinaria de entretenimiento que maneja. De hecho, es la primera vez que tanto escritores como actores entran en paro al mismo tiempo desde 1960.

