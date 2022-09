La Casa del Dragón está consiguiendo 29 millones de vistas

La Casa del Dragón está en camino de volverse un fenómeno al nivel de Game of Thrones… aunque le falta mucho camino. Variety reportó esta semana que el show de Netflix está ganando cerca de 29 millones de espectadores y esto es sólo en los Estados Unidos.

Estos números son más interesantes con contexto. La primera temporada de Juego de Tronos alcanzó en promedio 9.3 millones de espectadores por capítulo. Sin embargo, hay dos diferencias importantes. La primera es que en ese momento sólo se medía el show por el acceso a TV. El spinoff más reciente, por otro lado, se está transmitiendo a través de HBO Max, lo que sin duda ha favorecido el alcance que ha tenido, llegando a más hogares.

El segundo elemento importante está en que en el momento en el que se emitió la franquicia de Game of Thrones no era cercana al fenómeno global que es hoy. Incluso con las críticas que se han hecho al final de la franquicia, sería ingenuo el creer que una buena parte de las personas que han sintonizado no son fans de Game of Thrones que regresan.

La cifra también es interesante porque en su mayor punto de popularidad el show tenía en promedio de 44 mil millones de espectadores por episodio. En este sentido, el spinoff de HBO tiene un largo camino que recorrer para alcanzar o incluso intentar replicar el éxito de la serie original. El mayor punto de inflexión al final del día será qué tan bien termina la primera temporada y cuántos espectadores estarán dispuestos a seguir con ella en la segunda.

Por ahora, el camino parece indicar que el show está para quedarse. La Casa del Dragón está en la primera mitad de su temporada y el próximo episodio realizará un salto de 10 años, después de lo que la serie comenzará a develar los eventos que llevarán a la familia reinante de Westeros a la guerra civil más importante de los siete reinos.

Puedes ver los primeros cinco capítulos de La Casa del Dragón en HBO Max.

Imágenes: HBO Max