La Danza de Dragones: lo que debes saber sobre la inspiración de ‘House of the Dragon’

Esta semana se estrena House of the Dragon, el primer spinoff de Game of Thrones y la prueba de fuego para ver si la franquicia puede ganarse de nuevo el aprecio de los fans. La historia que seleccionaron, la Danza de Dragones, es una de las mejores de la mitología de Game of Thrones y, si son fieles a los eventos en el show, terminará destrozando los corazones de muchos fans.

En ENTER.CO queremos darte una clase de historia de Westeros para que llegues con alguna idea de qué deberías esperar de The House of the Dragon. Por supuesto, queremos evitar que se arruinen muchas de las sorpresas que tiene planeado el show, así que evitaremos a posta entregar detalles de algunos de los eventos principales.

¿Qué es la Danza de Dragones?

Con este nombre se conoció una guerra civil que dividió a Westeros y la casa Targaryen, así como a sus vasallos.

¿Por qué ocurrió?

De manera sencilla, por elegir a la siguiente persona que iba a ser elegido como el rey de Westeros. Dos medio-hermanos Targaryen lucharon por el derecho al trono. Uno de los herederos reclamaba el trono que le pertenecía por sangre (su madre también era una Targaryen), mientras que otro lo hacía por derecho (la supuesta última voluntad del rey).

¿Cuándo ocurre la Danza de Dragones?

Casi 100 años antes de los eventos de Game of Thrones.

¿En este momento había dragones?

¡Sí! Este es uno de los momentos de mayor poder de la casa Targaryen y los dragones no son muy comunes, pero tampoco están extintos como ocurre al inicio de Game Of Thrones.

¿Explican qué pasó con los dragones?

Sí. De hecho, es una las partes más trágicas de la guerra. Pero no queremos dar muchos detalles. Lo único que podemos decir es que antes de la guerra los Targaryen tenían 18 dragones. Para el final del conflicto, solo les quedaban dos.

¿Veremos a algún personaje de casas que conocemos?

Sí. Para este momento en Westeros muchas de las casas más importantes ya estaban conformadas. Por ejemplo, uno de los aliados más importantes de ambas casas fueron los Lannister, Baratheon, así como los Stark, Arryn y Tully.

¿Hay eventos como la boda roja?

Oh… sí. Muchos. No podemos esperar a ver cómo la serie adapta algunos de los momentos más desgarradores del conflicto. Nadie está a salvo cuando la mejor arma de la guerra son dragones.

¿Tengo que ver Game of Thrones para entender House of the Dragon?

No, pero sin duda ayuda que tengas el contexto del mundo. Por ejemplo, saber qué es la Mano del Rey o dónde están algunas de las ubicaciones más importantes de Westeros, así como quiénes son las casas más importantes cuando sean mencionadas.

¡Quiero saber más! ¿Dónde puedo leer?

Bajo el riesgo de spoilers, no podemos hacer más que recomendar este video que viene de los blu-ray de Game of Thrones y entregan un resumen de los eventos ocurridos en la Danza de Dragones.

Imágenes: HBO