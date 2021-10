Fuego y Sangre: ‘House of the Dragon’ ya tiene su primer teaser

El spinoff de Game of Thrones está muy cerca. Esta semana HBO liberó el primer teaser de ‘House of the Dragon’. La serie, inspirada en el universo de la saga de ‘Canción de fuego y hielo’ de George R.R Martin, explorará una parte de la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de la rebelión Robert Baratheon.

El adelanto no muestra en detalla la historia del spinoff. Solo vemos algunas escenas de caballeros chocando espadas, fiestas en castillos y bastantes personas con cabello blanco. Para nuestra fortuna, tenemos una fuente que nos indica el centro de la historia: la famosa historia de la Danza de Dragones o la guerra civil que destruyó a la casa más poderosa de Westeros.

De manera resumida (y sin entrar en muchos spoilers) House of the Dragon contará el conflicto entre la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y el Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), contra Alicent Hightower (Olivia Cooke). Cuando el rey actual esté a punto de morir, comenzarán a correr las conspiraciones buscando un nuevo heredero. Por desgracia, cuando Alicent decida declarar a su hijo como el heredero legítimo de la corona iniciará una guerra civil que no solo pondrá en contra a la mitad del reino, sino que además enfrentará a dragón contra dragón.

La serie cuenta con un talento enorme. Encabezando la lista está Matt Smith, mejor conocido por su rol en series como Doctor Who o The Crow. Lo acompaña Emma D’Arcy, que es menos conocida, pero demostró su enorme talen to en la serie de 2020 Trato Seekers. En el otro bando tenemos a Olivia Cooke, que algunos recordarán por su rol protagónico en Ready Player One o en filmes más series como Sound of Metal.

Otras nuevas adiciones al elenco anunciadas esta semana son Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon, Hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la marina de Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon, Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen; Savannah Steyn como Lady Laena Velayron – Hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen; Theo Nate como Ser Laenor Velaryon, Hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

Todo esto encaja a la perfección con tono que hizo de ‘Game of Thrones’ una serie capaz de dominar la TV global. Para alegría de los fans este periodo también estuvo poblado de muchos más dragones que el de la serie principal, por lo que con mucha suerte veremos más de estos animales fantásticos volar en los cielos de Westeros.

En caso de que no quieras saber cómo termina esta guerra civil (que, por cierto, es una de las mejores historias del mundo de ‘Game of Thrones’), sugerimos que evites los spoilers… para que no se rompa tu corazón.

Imágenes: HBO Max