Otro spinoff de ‘Game of Thrones’ ha sido cancelado

Wow… los spinoff de ‘Game of Thrones’ tienen la misma probabilidad de sobrevivir que los personajes de la serie. Reportes aseguran que otro de los spinoff en los que HBO ha estado trabajando ha sido cancelado. Se trata de la serie que se iba a centrar en el barrio Flea Bottom (que es donde Aria huye cuando Ned Stark es encarcelado) que, de acuerdo con estos reportes fue ya descartada por la cadena de televisión. Es poca la información que teníamos del proyecto, pero de acuerdo con las fuentes cercanas a la cadena, se trataba de una de las producciones que se estaba solo en las etapas iniciales.

Esta es la segunda serie de ‘Game of Thrones’ que ha sido cancelada antes de llegar a la pantalla chica. El primer spinoff en ser anunciado fue ‘The Long Night’, que inicialmente iba a contar la historia de Westeros cuando se erigió el muro en el norte y, por primera vez, atacó el Rey de la Noche. La serie incluso llegó a reclutar a algunos actores y diferentes escritores, pero HBO decidió que lo mejor era finalizar el proyecto (principalmente por la recepción del final de ‘Game of Thrones’).

Aquellos que sigan de cerca las noticias de la franquicia deberían no sorprenderse de que esta serie haya sido cancelada. Recientemente HBO confirmó que, hasta el momento, solo ‘House of Dragons’ está siendo producida. Esto, incluso cuando hay varios proyectos en el ‘horno’ como ‘10,000 Ships and 9 Voyages’ (que se centraría en los viajes de Nymeria). Otro proyecto es ‘Tales of Dunk and Egg’ que seguirá las aventuras de Sir Duncan el Alto (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg). Incluso hay rumores de una serie animada que, para ser honestos, es uno de los proyectos que esperamos que no cancelen. El universo de ‘Game of Thrones’ parece perfecto para antología al mejor estilo de ‘Castlevania’ que lleve algunos de sus mitos y leyendas a la pantalla chica.

No tenemos muy claro cuáles son los planes que tiene HBO con ‘Game of Thrones’, pero parece que está siendo mucho más selectivo con las producciones a futuro, lo que en última instancia solo puede significar una mejor calidad de historias. Después del final de la serie original, sin duda es algo que necesita la franquicia.

Imágenes: HBO