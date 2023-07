Doctor Strange regresaría en 2024 al MCU, de acuerdo con su actor

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ puede que no haya sido la mejor película de la fase 3 del MCU, pero eso no la libera de su responsabilidad de responder muchas de las preguntas que dejó pendientes. Quizás una de las más urgentes es qué fue lo que pasó con Stephen después de los eventos en el filme cuando Clea Strange aparece frente al hechicero y le informa que es el responsable de una nueva incursión y que ahora debe ayudarla a corregir este problema.

¿Así que dónde está Dr. Strange y cuándo deberíamos esperar su regreso al MCU? De manera inesperada recibimos esta esta respuesta a través de una entrevista en la que Benedict Cumberbatch (el actor que interpreta al personaje) aseguró que el próximo año hay algunos proyectos en los que está involucrado:

«Hay algunas cosas de Marvel que están en progreso el próximo año«, aseguró Cumberbatch durante el show de Alan Howard / JW3 Speaker Series (puedes ver la entrevista completa en este enlace).

La aclaración importante es que no veremos a Doctor Strange en ninguna película del MCU en 2024, sino que el actor está programado para regresar y grabar apariciones en el universo conectado el próximo año. Esto significa que estamos seguros que no hará parte de ‘Capitán América: Brave New World’ y ‘Thunderbolts’… lo que no nos sorprende considerando que no parecen el tipo de películas en las que deberíamos esperar su regreso.

Más interesante es mirar al futuro del MCU y adivinar dónde podríamos ver a Strange. Blade parecería el lugar más lógico considerando que el cazador de vampiros también tiene conocimientos de magia y se enfrenta a seres místicos, pero la cinta ya está en producción así que los tiempos de grabación no encajan.

Más interesante es considerar la aparición de Dr. Strange en la película de Los 4 Fantásticos. La cinta tiene programado su estreno en 2025 y, por ahora, es el único filme en el calendario de Marvel para 2025. Algunos han anticipado que el equipo no iniciará su aventura en el universo principal del MCU, sino en otra dimensión alternativa que bien puede ser la que Strange puso en riesgo. Tampoco podemos olvidar que el hechicero supremo ya conoció a una versión de Reed Richards, así que hay al menos una conexión importante.

Por último, y la apuesta más segura, es que veremos a Doctor Strange de regreso en ‘Avengers: Kang Dinasty’ y en ‘Avengers: Secret Wars’. Dicho esto, la primera de estas cintas tiene programado su estreno en 2026 y la segunda en 2027… Así que estamos hablando de dos años de distancia en producción, por lo que parece poco probable que sean estos los proyectos a los que se refiere Cumberbatch.

