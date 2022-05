¿Qué significa la escena post créditos de Multiverse of Madness?

¿No sabes quién es ese nuevo personaje de la escena post créditos de Multiverse of Madness? En este artículo te lo contamos.

Hay dos costumbres que los fanáticos de Marvel siguen siempre que hay estreno de una nueva película: ir al baño antes de que inicie y no abandonar la sala hasta que el último de los créditos desaparezca. La razón, por supuesto, está en no perderse una sola escena post créditos. Y Dr. Strange in the Multiverse of Madness tiene dos.

Por supuesto, es posible que necesites alguna ayuda para entender qué significa o qué implican para el Universo Cinematográfico de Marvel. No hay problema. En ENTER.CO te cubrimos y en este artículo te explicamos las escenas post créditos de Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

Aparece Clea Strange

La primera escena post créditos nos muestra a Strange caminando, cuando de repente aparece una mujer interpretada por Charlize Theron, que le dice a Strange que él es causante de una nueva incursión y que ahora necesita su ayuda para solucionar el problema que creó. Strange entonces abre el ojo que vimos al final de la película (producto de su uso del Darkhold), mientras que este personaje abre un portal a lo que parece ser la dimensión de Dormamu.

Aunque el personaje nunca se presenta, en los créditos comprobamos que se trata de Clea Strange. Explicar los detalles de sus orígenes es algo complicado (es la hija de un sirviente de Dormamu, de manera sencilla), pero lo único que debes saber es que en los cómics ella funciona como el interés romantico de Strange durante un buen tiempo, incluso llegando a ser su esposa. Más importante, en una historia reciente ella se convierte en la hechicera suprema después de que el mismo Strange muera.

La aparición de Clea tiene sentido. Uno de los temas de Multiverse of Madness era la imposibilidad del romance entre el hechicero supremo y Christine Palmer (Rachel McAdams). La aparición de Cleo no solo le da a Strange la oportunidad de otro romance, sino que también nos prepara para incrementar el número de hechiceros supremos en el universo.

Sobre la incursión… solo podemos adivinar cuál será el siguiente destino de Strange. Pero considerando la importancia que tiene el multiverso y el hecho de que una Incursión es el motivo de la llegada de Cleo, no sería equivocado el esperar a ver más dimensiones en la tercera película del personaje.

‘Se acabó’

Lo sé… muchos estaban esperando que la segunda escena post créditos de Multiverse of Madness nos diera a los X-Men. Pero no. Sam Reimi nos toma el pelo y nos encontramos con el vendedor de Multiverse of Madness al que Strange hechizo para que se golpeara… finalmente parando de abofetearse, solo para decir a la cámara: “se acabó” y de esa manera nos diga de manera educada que es hora de ir saliendo de la sala de cine.

Imágenes: Marvel Studios y Marvel Comics