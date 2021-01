Musk trató de vender Tesla a Apple

No hay nada como un rumor para despertar otros diez. Esta semana un diario de Taiwán aseguró que Apple estaría listo para presentar su carro automático en el 2021. Mientras expertos aseguran que esto no es cierto, sí despertó interés por saber de manera anticipada cuáles serán las promesas e innovaciones con las que llegará este automóvil. Lo cierto es que la empresa pudo haber tenido su carro hace un tiempo si Cook, CEO de Apple, hubiera aceptado comprar Tesla cuando Musk quiso vendérsela.

Apple le estaría apostando a la tecnología de su batería como el diferenciador de los demás carros con sistema automático que ya están en el mercado. La idea sería usar un diseño de monocelda para aumentar el volumen de las celdas individuales de la batería y liberar espacio al eliminar bolsas y módulos que contienen los materiales. De acuerdo con unas fuentes anónimas de Reuters, el proyecto ‘Titán’ habría avanzado lo suficiente para empezar producción masiva; sin embargo, no veremos el carro en las calles hasta el 2024.

La estrategia detrás de la tecnología que se ha desarrollado para la batería, según las fuentes, es reducir costos de manera radical e incrementar el rango de duración de vehículo. También usará un sensor LiDAR, que ya se usa en los teléfonos, para escanear las distancias y objetos alrededor para el sistema de navegación.

Después de este reporte de Reuters, el twittero Brett Winton hizo un resumen de la noticia en su cuenta personal y Musk le respondió:

Apple still reputedly planning to build an iCar.

The apparent secret sauce:

They watched the livestream of Tesla’s battery day;

They also took notes;

Then those notes were exclusively leaked to Reuters.

So they could hire, hoping to begin production by

2025. pic.twitter.com/VQubNAl5Ds

— Brett Winton (@wintonARK) December 21, 2020