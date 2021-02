Apple Car se queda sin opciones ¿Quién será el fabricante?

Kia y Hyundai dejaron muy en claro que, a pesar de todos los rumores, no están en conversaciones con Apple para fabricar su carro autónomo. Otras marcas parecen mirar con interés los desarrollos de la empresa, pero no dejan en claro si están interesados en morder la manzana. ¿Por qué? Aparentemente, Apple solo quiere un contrato de fabricación y ensamblaje y no una alianza que permita el intercambio de tecnología. Muchas de las marcas quieren apostar a competir en el segmento de automóviles eléctricos y autónomos, por lo que es poco probable que las grandes ensambladoras acepten un trato de este tipo.

La marca que decida aceptar fabricar el carro de Apple solo tendría la ventaja de aumentar sus volúmenes de producción; muy similar a lo que sucede con Foxconn y Pegatron, los fabricantes de los iPhone, que no ven ningún beneficio de las altas ventas de los teléfonos, explica el portal CNN.

«Volkswagen quiere desarrollar su propio software de conducción autónoma y su sistema operativo, controlar sus datos. En pocas palabras, quieren competir con las grandes empresas de tecnología como Tesla y cualquier otra que se sume a este mercado», le dijo a CNN Demian Flowers, analista del mercado de automóviles.

Si los expertos no se equivocan, otras grandes marcas no estarán dispuestas a entrar en negociaciones del Apple Car y fabricar automóviles requiere de una gran inversión, inclusive para Apple es un riesgo hacerlo solo. Por lo que todo apunta que a la marca solo le queda apostar por las ensambladoras más pequeñas como Honda, Nissan, Stellantis o BMW.

Para estas marcas, a pesar de no tener control o posibilidades de compartir tecnologías, podría ser un avance en sus propios planes y una forma de incrementar su reputación en el mercado para cuando decidan apostarle a sus propios sistemas de conducción autónoma.

Apple, por fin, ha empezado a moverse de la investigación a la producción en masa de su carro autónomo. La promesa de la alta demanda de este tipo de vehículos en los siguientes años hace de este un mercado llamativo para las nuevas propuestas, por lo que muy seguramente pronto pasaremos de los rumores a las filtraciones. ¿Podrá Apple estar a la altura de competir con Tesla?

Imagen: Duophenom (Vía Pexels).