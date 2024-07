¿Qué pasará con los usuarios de WOM con toda la crisis del operador en Colombia?

“WOM está quebrado ¿Con que lo curaremos?”. Por desgracia para muchos de los usuarios del operador, la situación de WOM no ha mejorado en el trimestre más reciente del año. Lo que es peor, el mismo gobierno se ha ‘lavado’ las manos frente a la posibilidad de un rescate que le permita seguir funcionando en Colombia y subsistir un poco más. ¿Qué es lo que puede pasar en este caso? ¿Qué es lo que deben esperar sus usuarios?

El estado actual de WOM: pidiendo ayuda, pero sin apoyo

Lo primero: lo último que supimos de WOM era que el operador estaba entrando en un proceso de reestructuración en Colombia. El primer parte de calma para los usuarios fue una reunión que se realizó en abril junto con varios representantes del gobierno con un objetivo: buscar un salvavidas que pudiera permitir a la compañía permanecer en el país o encontrar maneras de garantizar que los usuarios no quedaran desprotegidos si la compañía no podía subsidiar sus deudas.

El problema está en que esta semana el ministro de la TIC, Mauricio Lizcano, anunció que hasta el momento la compañía no había presentado un plan para proteger a sus usuarios u ofrecer algún tipo de garantía con el apoyo del gobierno.

¿Un rescate del gobierno? Al menos no del gobierno

El primer escenario positivo para los usuarios de WOM es que la compañía levante los recursos para poder mantenerse en curso. En estos momentos la empresa se encuentra en un estado llamado ‘reorganización empresarial’ que, en palabras sencillas, significa: ‘no tenemos los recursos para funcionar a largo plazo, pero estamos buscando las formas para responder y no declararnos en bancarrota’.

El problema está en que, al menos por parte del gobierno, no parece haber una intención de rescatar a WOM o al menos parece un consenso claro. El pasado 2 de julio el MinTIC Lizcano aseguró que el gobierno no tenía planes de sacar dinero de los contribuyentes para rescatar a la empresa:

“Cómo vamos a poner plata de los contribuyentes, recursos de las personas más humildes para financiar a una empresa privada de telecomunicaciones, cuando el país tiene muchas empresas, eso sería enriquecer a unos privados. Eso tiene que ser recursos privados”, aseguró Lizcano.

¿Y los privados? Tampoco parece haber mucho interés

Al momento de publicación de este artículo no hay algún reporte de que empresas privadas ayudando a WOM a salir de su situación en el país. Esto no sorprende, considerando que la compañía necesitaría una inyección de 400 millones de pesos.

Pero no se puede descartar por completo que haya algún príncipe azul que venga a su rescate a último momento. En el país WOM tiene más de 6 millones de usuarios y un lugar dentro del espectro 5G, además de una inversión importante en infraestructura. La verdadera pregunta es quién se le mediría a la tarea de inyectar este dinero en la empresa, especialmente en su situación actual.

WOM no está en bancarrota, pero el tiempo se agota

El problema está en que el tiempo está corriendo en contra de WOM y la ausencia de un plan está despertando los principales temores: que la empresa entre en bancarrota.

Para los usuarios es un problema por partida doble, no solo porque su operador literalmente no podría operar en el país, sino porque el Gobierno ya aseguró que no hay un plan B en caso de que esto ocurra: básicamente si WOM quiebra es su deber el responder de los servicios de los usuarios, no del Estado.

¿Y si quiebra qué es lo que puede pasar?

De nuevo, el problema actual de WOM radica que han pasado 3 meses desde que la compañía entró en proceso de reorganización empresarial. Cuando se realizó el anunció la empresa aclaró que no estaba al día con sus obligaciones laborales y no estaba en cesación de pagos. Pero meses después la principal preocupación está en la posibilidad de la empresa de pagar todas las deudas que ha acumulado.

Y la presión existe, porque el ministro aseguró que, si el plan de la empresa no era claro, la empresa se liquidaría.

¿Qué pasará con los usuarios si WOM se liquida?

Bajo la normativa actual, si un operador se liquida la empresa tiene la responsabilidad de ofrecer a sus usuarios la posibilidad de traspaso del servicio: es decir que no se corte de inmediato su operación, sino que las personas puedan pasar su número a otro servicio. Dado el caso, WOM deberá informar con tiempo a sus clientes de este salto, así como la fecha límite que tienen para hacerlo (no es posible portar un número después de que el operador deje de funcionar).

Hay otra situación preocupante y es la parte del espectro 5G que tiene WOM: de acuerdo a la mayoría de expertos, dado el caso el gobierno tendrá que abrir una nueva licitación, en vez de que le sea entregada simplemente a otro operador.

Todo esto no ocurrirá de la noche a la mañana y los usuarios simplemente no amanecerán un día sin servicio. Si WOM se va de Colombia, como ocurrió en Chile, existen mecanismos para garantizar que la mayor cantidad posible de usuarios podrán realizar el salto a un nuevo operador sin perder su número.

Imágenes: Yarg97 a través de WikiCommons