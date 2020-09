Estos fueron los lanzamientos de Apple

Apple tuvo hoy su evento de lanzamiento. Los grandes cambios: un salón sin invitados y sin fanáticos de la marca y no iPhone; aunque el dispositivo insignia de la marca llegaría en las dos primeras semanas de octubre, de acuerdo con los rumores. El retraso de su lanzamiento se debe principalmente a problemas con la fabricación de los componentes debido a la pandemia. Pero Apple no quería quedarse sin su evento en septiembre –uno de los más esperados en el mundo de la tecnología–, por eso no espero y presentó nuevos dispositivos: la nueva serie de su Apple Watch y un nuevo iPad Air, y nuevos servicios.

Apple Watch Series 6

Sin un iPhone que presentar, este fue probablemente el lanzamiento más importante del día. El nuevo reloj inteligente tiene una nueva funcionalidad que mide el oxígeno en la sangre. Esta última es una tendencia en los relojes inteligentes, especialmente, en los que se enfocan en la salud y, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, no es una sorpresa que haya decidido incorporarla en sus dispositivos. El Apple Watch alertará al usuario en caso de que los niveles de oxígeno en la sangre sean bajos.

Pensando en los padres, también presentó la funcionalidad de configurar un segundo reloj para los niños con una cuenta Apple. El monitoreo, por ejemplo, no medirá calorías sino tiempo en actividad física; así mismo, se podrá controlar uso de aplicaciones durante tiempo de estudio y en las noches.

Además, presentó una versión «amigable con el bolsillo» de su reloj, el Apple Watch SE que en hardware es muy similar, pero en software no tiene las mismas funcionalidades. Tendrá detección de ritmo cardiaco, monitoreo de actividad física, monitoreo de sueño, monitoreo de lavado de manos y estará disponible en tres terminados: negro, rosa y plata.

El Apple Watch SE tendrá un costo de $279 dólares.

Finalmente, la compañía presentó su nuevo servicio de Fitness+ para los usuarios del reloj, con videos en diferentes tipos de actividades físicas y funcionalidades para compartir ejercicio con otras personas y tendrá un precio de $9.99. Por ahora no estará disponible en Colombia.

iPad Air, ahora más cerca del iPad Pro

El nuevo iPad Air ahora tiene un diseño muy similar al iPad Pro, sin biseles y con mejoras en su hardware y con el procesador A14 Bionic que promete hacer el dispositivo mucho más rápido. Este tendrá un costo de $529 dólares en Estados Unidos.

El iPad 8ª generación, por su parte, cuenta con un procesador A12 bionic. Este no tiene mayores cambios, fuera de la promesa de mayor velocidad frente a su antecesor.

Nuevo combo de servicios: Apple One

Los rumores de este ‘combo’ ya los habíamos escuchado. Básicamente, Apple tiene una serie de planes con sus servicios: Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+, entre otros y el precio variara de acuerdo con los que el usuario desee pagar. Estos son los planes ofrecidos:

En Colombia no estará disponible el plan Premier.

Imágenes: Capturas de pantalla y Apple.