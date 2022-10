Apple le diría adiós a los botones en los iPhone 15

Apple se ha caracterizado por modificar en detalles muy mínimos los diseños de sus dispositivos, especialmente de los iPhone. Sin embargo, en el último año hemos visto que la compañía ha optado por integrar nuevas funciones con nuevos diseños. Sobre el iPhone 15 han surgido varias filtraciones: que llegará con USB-C, que los chips de los modelos básicos serán los mismos que los de iPhone 14, los modelos Pro tendrán lente periscopio, entre otros.

Esta vez, la nueva filtración de iPhone 15 promete un nuevo cambio de diseño en los teléfonos. Si bien, los analistas han dicho que los cambios en la estética del nuevo celular son mínimos, un nuevo reporte nos asegura que al menos los clásicos botones dejarán de existir. Ming Chi Kuo, analista financiero, conocido por filtrar (y atinar) las novedades de Apple, argumentó que las teclas para encender y ajustar el volumen del celular desaparecerán.

(1/6)

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022