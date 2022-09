iPhone 15 estaría equipado con puerto USB-C

Aunque faltan aún varios meses para conocer lo que será el nuevo iPhone 15, los rumores y filtraciones ya están saliendo a la luz. Después de revelar que el apellido ‘Pro Max’ será reemplazado por ‘Ultra’ para el modelo más premium de iPhone llega el rumor de que Apple tiene dos cambios realmente innovadores para el próximo buque insignia de la compañía.

Esta vez los rumores fueron anunciados por el famoso filtrador Majin Bu, quien en su cuenta de Twitter informó que, según fuentes cercanas, el próximo iPhone 15 estará equipado con USB-C. Eso no es del todo sorpresa, pues ya sabemos que la Unión Europea (UE) determinó que todos los dispositivos móviles, incluyendo los de Apple, deberán tener puerto USB-C para disminuir la huella de carbono en el mundo. Aunque la UE estableció el año 2024 como fecha máxima para hacer el cambio, los rumores indican que Apple estaría trabajando en ello para hacer el cambio de puerto lightning a USB-C para el próximo año.

According to what is reported by my source iPhone 15 Ultra will have 2 front cameras, USB-C and will start from 256GB. iPhone 15 Pro instead will always start from 128GB and will have USB-C but only 1 front camera #iphone #iphone15 #iphone15ultra pic.twitter.com/lIn6OhMNko

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 26, 2022