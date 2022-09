Función Dynamic Island llegaría también a los iPhone 15

Apenas han pasado unos días desde que conocimos la familia de iPhone 14 y ya los rumores acechan a su próximo hermano mayor, el iPhone 15. El analista de la cadena de suministro Ross Young sostuvo en una publicación de Twitter que los próximos iPhone 15 tendrían incluida la función Dynamic Island.

Cabe recordar que ‘Dynamic Island’ aterrizó junto con los iPhone 14, pero, solamente el iPhone 14 Pro y iPhone Pro Max son los modelos que presumen la nueva función. Ahora, si lo argumentado por Young y posteriormente difundido por MacRumors se confirma, ‘Dynamic Island’ sería estándar en los próximos iPhone de la compañía. Dicho así, Apple podría reemplazar por completo la característica muesca de los iPhone.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022