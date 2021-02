Pantalla ‘infinita’: Xiaomi presenta su smartphone ‘sin bordes’

Xiaomi, el fabricante chino, ha presentado su nuevo concepto de celular, que lleva la expresión ‘sin bordes’ a otro nivel. Se trata de un smartphone con una pantalla curva en los cuatro lados del equipo. Es un dispositivo con bordes de tipo cascada en cada uno de los extremos del celular, incluyendo en la parte superior e inferior.

Hay varias cosas que llaman la atención de su dispositivo. La primera, es que Xiaomi está buscando, según sus palabras, extender los límites de las ‘pantallas’. El concepto de Xiaomi no tiene botones a los lados (donde suele estar el botón de encendido y volumen), no tiene puertos (no entrada de la SIM, no puerto Jack y no salida de parlantes) y no muescas (no punzadas para la cámara frontal o bordes inferiores para separar el marco). Aunque, vale la pena mencionar, que no se trata de una pantalla 100% expandida al frente, pues los bordes en las esquinas son las únicas terminaciones en las que el display no se extiende.

Se trata de una prueba concepto que, en el video, suena interesante. La razón por la que las pantallas plegables han sido propuestas como el ‘futuro’ de los dispositivos móviles está en que ofrecen una mayor cantidad de espacio en la pantalla. Xiaomi quiere llevar esta idea al extremo, convirtiendo todo el frente del display en una extensión del mismo. La pregunta obvia es cómo puede funcionar un equipo de este tipo. En las imágenes de concepto de Huawei no parece que los bordes remplacen las funciones con botones táctiles, sino que vemos el espacio vacío.

El lector de huella quizás sea lo más fácil de resolver (detrás de la pantalla o en la parte posterior), pero luego también queda la duda de cómo o por dónde se puede insertar una SIM o una Memoria. Luego está el tema de carga, pues la ausencia de puertos también significa que este dispositivo dependerá principalmente de carga inalámbrica y solo podrá utilizar audífonos del mismo tipo. Por no mencionar los problemas de compatibilidad que tendría con muchos dispositivos para la transferencia de archivos, al menos con las soluciones actuales (conectarlo directamente a un PC de escritorio, por ejemplo).

La segunda pregunta es cómo soluciona Xiaomi con esta idea el sonido. La mayoría de diseños actuales utilizan una combinación de parlantes internos y aprovechan la salida de sonido en una o dos rendijas, usualmente en la parte inferior del celular. Un representante de la compañía aseguró para The Verge que el dispositivo existe en realidad. De hecho, es utilizado para pruebas, por lo que no se trata de una idea limitada a renders por computador. De acuerdo con Xiaomi, esta pantalla es el resultado de al menos 46 patentes en vidrio plegado y laminado.

No es el único concepto del ‘celular del mañana’ que presenta Xiaomi. La compañía la semana pasada también mostró su idea de ‘carga inalámbrica verdadera’, con la posibilidad de cargar un celular sin que este deba ser apoyado en una base o con una toma.

Imágenes: Xiaomi