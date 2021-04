Copa América: la Conmebol se saltó la clase digital

La Copa América es el terreno de la incertidumbre y parece que la cuarentena no nos dejó alguna lección

En junio se celebra la Copa América. Ya han comenzado a escuchar las cuñas en la radio y los comerciales ofreciendo el TV de última generación. Tenemos el calendario de encuentros, con el primer partido de la selección Colombia siendo el 14 de abril contra la escuadra de Ecuador. Después de un 2020 sin mucho fútbol se entiende que muchos no puedan volver a esperar por ver un partido de fútbol. Así que el regreso a las canchas debería ser un motivo de celebración, una fiesta.

Por desgracia, la Conmebol se saltó la clase digital. Y los fans ahora tienen que pagar.

Podríamos comenzar por echar pullas a la codicia de la Conmebol. La decisión de mover la copa originalmente a 2020 y de reorganizar su calendario ya olía a una determinación plagada de intereses para cualquier cosa, excepto el fútbol. Pero en este medio digital quizás no molesta más el hecho de que a poco más de un mes no haya un plan claro para cómo llevar a cabo un torneo en plena pandemia y prometiendo que los partidos tienen que llevarse a cabo con público. Una declaración que raya en lo insultante cuando Colombia permanece como uno de los países con más bajo índice de vacunación.

Los entrenadores no saben con qué jugadores contar. Los fans no saben si podrán o deberían (y la respuesta es no, no deberían) asistir a los estadios. Los patrocinadores parecen asustados, pero no tanto como algunos periodistas deportivos que amenazan que sin público en los estadios la Conmebol se va. La razón y amor por el fútbol ya salió por la puerta, así que la tiene abierta

En 2020 la mayoría de industrias tuvieron que aceptar a trabajar en lo digital, al menos si querían sobrevivir y al mismo tiempo cuidar a sus clientes. Los restaurantes se adaptaron a los domicilios. Los entrenadores y profesores de música aprendieron a utilizar Zoom. Los conciertos se realizan en Fortnite y ahora puedo pagar por ver las últimas películas en casa.

En otros países también aprendieron la lección. De Europa, que aprendió de la peor manera que tomarse el COVID-19 a la ligera no era cosa sencilla, podemos tomar lecciones. Decidieron aplazar la Eurocopa para 2021 pero no matonearon a la prensa o los fans afirmando que ‘sin público no hay fútbol’. En vez de esto, desde su plan A decidieron que los encuentros se realizaban a puerta cerrada. Se organizaron con los patrocinadores y establecieron maneras para poder brindar a los fans del fútbol la experiencia de ver los encuentros desde casa ya fuera ofreciendo a las cadenas de TV un plan serio o encontrando como aliados los servicios de streaming y plataformas. Incluso las casas de apuestas parecen tener más claro que el fútbol no se detiene sin público y han actualizado sus plataformas que sus jugadores puedan hacer apuestas deportivas seguras”.

Sí, un fútbol sin público puede ser menos emocionante. Pero es más serio. Está planteado en la realidad y no en la codicia, falta de planeación o atraso de sus directivos frente a la tecnología y oportunidades. En cambio, lo único que nos queda es la incertidumbre. Los titulares que prometen un plan para asistir a los estadios con ‘normas de seguridad’ pero que ignoran el segundo pico de pandemia o que al menos no parecen compensar su falta de planeación con soluciones que se esperan de una fiesta de 15 años, no de uno de los torneos de fútbol más importantes de la región.

