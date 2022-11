¿Es TikTok una enciclopedia?

¿Sabías que en Bogotá existen las ruinas de la Ermita de la Peña? Si te paras en algún punto de la ciudad mirando a los cerros orientales verás, a la izquierda el cerro de Monserrate, a su derecha encontrarás Guadalupe y a la derecha de ambos cerros, verás una cruz blanca. Este último cerro es conocido como “el cerro de la cruz” y justo detrás de él, se encuentran las ruinas olvidadas de “La Ermita de la Peña”. TikTok me lo contó.

Llevo 26 años viviendo en Bogotá y jamás me había preguntado por ese cerro, mucho menos lo que hay detrás de la gigantesca cruz. Realmente supe de su existencia gracias a @diego_andariego, un tiktoker de la capital que se dedica a recorrer distintos lugares de la ciudad. Este es apenas uno de los cientos de videos que he visto en la red social china que me han enseñado algo que desconocía.

Pero yo no soy la única, además de ti (o al menos alguno de tus conocidos), los jóvenes también recurren a la red social para averiguar sobre un tema en específico. Según datos de CloudFlare, una firma especializada en proteger y optimizar el rendimiento de páginas web, Tiktok.com fue la dirección con mayor tráfico de todo 2021. Detrás de este dominio, se encuentra google.com en segundo lugar y facebook.com en el tercero.

Y es que, parte del gran éxito de la red social se debe a la inmediatez de la información y el formato en que se presenta. Es decir, imagina que eres un preadolescente que tiene que aprenderse de memoria la fecha de las guerras más importantes en la historia de la humanidad. Ahora, piensa en que puedes recurrir a @Historiaparatontos donde, un sujeto pone su cara en los mapas de continentes y países y te cuenta, a modo de relato, qué sucedió entre las regiones en guerra. ¿Cuál de los dos formatos prefieres?

Por supuesto, no podemos suponer que todo lo que sale en TikTok es verídico, también me he encontrado con cuentas que pretenden diagnosticar tu salud mental en dos videos; y vamos, que la salud mental requiere atención seria. Sin embargo, existen algunos datos interesantes que, gracias a su formato, un video de pocos minutos con un lenguaje coloquial, nos permite aprender cosas básicas. Además, si muchas veces recurrimos a Wikipedia, donde los artículos son creados por cualquier persona, ¿por qué no recurrir a TikTok?

No estoy segura de que la red social se pueda catalogar como una enciclopedia, pero tiene todo lo necesario para tomar el lugar de cientos de páginas web. ¿No sabes qué ponerte hoy? Ve a TikTok y pon “outfit” seguido de la ocasión para la que vestirás. ¿No sabes qué preparar para la cena de navidad? En TikTok puedes buscarlo y te ofrecerá varias opciones. Lo cierto es que, una plataforma interactiva es mucho más entretenida a la hora de aprender. Además, el que la información esté acompañada de video, hace mucho más sencillo el aprendizaje.

Imagen: Montaje ENTER.CO