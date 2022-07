Durante una década se han publicado historias falsas en Wikipedia y nadie lo notó

Wikipedia, la enciclopedia online más amplia, permite que cualquier persona alimente la plataforma con información relevante para otras personas. Es por esto que, muchas veces la enciclopedia ha sido criticada, pues mucha de esa información podría no ser crítica. Ahora, se conoció un nuevo caso que refuerza las críticas a Wikipedia.

Una ciudadana china que escribía sus entradas en Wikipedia bajo el alias de ‘Zhemao’ lleva al menos 10 años redactando líneas inventadas por ella sobre la historia de Rusia. Se estima que ‘Zhemao’ escribió más de 200 artículos y ha colaborado en otros cientos de artículos publicados por otras personas. Incluso, falsificó su biografía para ganarse más fácil la confianza de los lectores; según rezaba la biografía, era hija de un diplomático ruso y estaba casada también con un ciudadano ruso.

Pero la enciclopedia no fue la primera en descubrir esta falsificación. Yifan, un novelista de fantasía, recorrió la internet en busca de inspiración para una de sus novelas, en la búsqueda, se encontró con los artículos de ‘Zhemao’. En ese momento, se dio cuenta de que los hechos narrados por la ciudadana china, no correspondían a lo sucedido realmente en Rusia. El medio asiático Sixth Tone fue el encargado de recoger el testimonio y hacerlo público; has entonces se enteró Wikipedia e iniciaron investigaciones.

«Los personajes que no existen en la Wiki inglés-rusa aparecen en la Wiki china, y estos caracteres se mezclan con figuras históricas reales para que no se pueda distinguir lo real de lo falso. Incluso una larga guerra Moscú-Tver gira en torno a la inexistente mina de plata Kashin», comentó Yifan. Para darle más credibilidad a las historias, la china las redactaba con un tono técnico, acorde al resto de historias que residen en Wikipedia.

La fundación Wikipedia, encargada de la enciclopedia, verificó que las historias contenían datos históricos ficticios. Luego de ello, tomaron la decisión de retirar tanto el perfil como los artículos de la ciudadana asiática. Por su parte, ‘Zhemao’ aseguró ser una ama de casa de tiempo completo y únicamente posee el grado de secundaria. Aprovechó también para ofrecer disculpas al público.

«Me sentí reacia a eliminar los cientos de miles de palabras que escribí, pero como resultado, terminé perdiendo millones de palabras, y un círculo de amigos académicos se derrumbó. Los problemas que he causado son difíciles de compensar, así que quizá la única opción sea un baneo permanente. Mis conocimientos actuales no son suficientes para ganarme la vida. Así que en el futuro aprenderé un oficio, trabajaré honestamente y no volveré a hacer cosas nebulosas como ésta», asegura.

Imagen: Pixabay