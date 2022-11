Ni el transporte público, ni las plataformas de movilidad piensan en las mujeres

Debido a los recientes casos de abuso sexual e inseguridad que se han presentado en el transporte público, opté por buscar opciones de movilidad que pudieran generar más seguridad. En busca de una alternativa me encontré con que no existe una que les brinde un lugar seguro a las mujeres, las más afectadas en medio de las agresiones diaria.

En el año 2014, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, se establecieron vagones de Transmilenio exclusivamente para mujeres con el fin de combatir el acoso. Sin embargo, tiempo después fueron dejados en el olvido; aunque no existe un reporte exacto del tiempo que estuvieron en funcionamiento, Caracol Radio informó en el 2017 que la medida había sido eliminada. En ese momento, el medio nacional se comunicó con Cristina Vélez, la secretaria de la Secretaría de la Mujer, quien reveló que: “Fue una muy mala estrategia. Dejaron a la Secretaría de la Mujer sola enfrentando un tema de transporte público”. Vélez también informó que no habían planes de retomar esa alternativa en un futuro.

Entonces, comprendí que por parte de la Alcaldía de Bogotá no se adelantan alternativas de transporte público exclusivo para mujeres. Pensé que quizás en medio de las nuevas plataformas de movilidad existía alguna opción y así me encontré con ‘Sara LT’ ,una aplicación de movilidad para mujeres. La plataforma surgió en Argentina como una alternativa de transporte donde las conductoras son mujeres, quienes recogen exclusivamente, pasajeras mujeres. En el 2020, la aplicación llegó a Colombia.

Al ir a la tienda de aplicaciones vi que la mayoría de comentarios en la app ‘Sara LT’ eran: “la aplicación no funciona”, “no puedo pasar del registro”, etc. Contra todo pronóstico descargué la aplicación y al querer ponerla en uso, me encontré con una plataforma que, efectivamente no permite pasar de la página de registro.

Por último, DiDi es la única plataforma que brinda una opción segura a las mujeres …o algo así. La aplicación permite elegir viajes donde solo se transporten mujeres, sin embargo, el gran paréntesis es que la opción solo está habilitada para las conductoras. Es decir, las conductoras pueden elegir que sus viajes sean solo para mujeres, pero, las pasajeras no tienen la opción de elegir a una conductora mujer.

Muchos podrían pensar ¿por qué la solución es un transporte exclusivo para mujeres? Lamentablemente, nos encontramos en una sociedad que carga con el peso del machismo, donde a diario surgen noticias de violaciones, agresiones y homicidios, y las víctimas principalmente son las mujeres. Entonces, generar espacios seguros en los medios de transporte sí debería ser una opción para combatir las agresiones contra el género femenino, al menos desde estos espacios «sociales».