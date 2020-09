PlayStation Plus Collection: todo lo que debes saber

La PlayStation 5 se ve muy atractiva. Y puede que una de las razones principales no sea el hardware. Junto con el anuncio del precio y disponibilidad de la PS5, Sony lanzó la bomba de que ahora contará con su propio servicio de juegos de la PS4, disponibles para cualquiera con una cuenta de PS Plus (el servicio de suscripción para los servicios en línea de la PlayStation). Pero con un adelanto tan corto, muchos pueden tener dudas de cómo funcionará exactamente este servicio. En ENTER.CO te lo contamos.

¿Cuánto costara PlayStation Plus Collection?

Por ahora, parece que la biblioteca de juegos será gratuita. La información presentada por Sony no incluye un costo y el servicio se ha presentado como un adicional de PlayStation Plus.

¿Qué juegos incluirá PlayStation Plus Collection?

Por ahora, estos son los juegos incluidos en la colección:

God of War

Monster Hunter: World

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4: A Thief’s End

Ratchet & Clank, Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil 7

¿Se añadirán más juegos a PlayStation Plus Collection?

Por ahora, Sony no ha aclarado que la lista sea única. Lo más posible es que no sea así, considerando que hay muchos títulos de la consola que no están dentro de PlayStation Plus Collection, como es ‘Horizon Zero Dawn’.

¿Si tengo PS4 podré acceder a estos juegos?

No. Sony ha aclarado que PlayStation Plus Collection es beneficio que se les dará a las personas que cuenten con un servicio de suscripción de PS Plus, junto con la PlayStation 5. La idea se ha concebido con dos propósitos: brindar a las personas que tienen copias físicas de estos juegos la posibilidad de disfrutarlos en caso de que quieran comprar una PS5 Digital Edition y servir como introducción a los nuevos jugadores.

¿PlayStation Plus Collection estará disponible en Colombia?

No lo sabemos. Muchos de los beneficios de PlayStation no están disponibles en nuestro país (como es PlayStation Now). Más importante, dentro de las aclaraciones del servicio se destaca que “la disponibilidad de los juegos de PlayStation Plus Collection podrá variar por país”. Esto también puede implicar que ciertos títulos solo podrán ser jugados en ciertas regiones.

¿Si descargo un juego es mío para siempre?

No. Los juegos, al igual que como funciona con los títulos gratis de PS Plus, solo están disponibles mientras que el jugador tenga una suscripción activa. A diferencia de los títulos gratuitos de hoy, no desaparecerán una vez se termine el mes.

Imágenes: PlayStation