Amazon habría filtrado el precio de la PS5

Mañana Sony celebra el que, sabemos, será uno de los eventos de 2020 de la PS5. Es relevante, porque a diferencia de Microsoft el acercamiento de Sony a su próxima consola ha sido no contar casi nada de ella. De la Xbox One conocemos sus diseños, especificaciones, funciones, control e incluso algunos de los juegos que acompañarán su lanzamiento. De la PS5, por otro lado, solo tenemos datos técnicos y la imagen de sus controles.

Y uno de los puntos más álgidos sobre la nueva generación de consolas es su precio. Sabemos que ambas máquinas están compuesta por un hardware que quiere cerrar un poco la brecha entre los PC, apostando a tiempos de carga mucho más cortos y un rendimiento que permita a los juegos AAA experiencias de primer nivel. Pero lo que esto también parece significa es un costo superior al esperado.

Aquí entra Amazon, que en años recientes se ha convertido en la fuente más común de filtraciones cuando de videojuegos se trata. Esta semana alguien pudo realizar una pre-orden desde el sitio de Amazon UK de una PS5. Wario64, que es una figura conocido en lo que a filtraciones de videojuegos se refiere, comparte esta captura de la orden de pre-compra de una PS5 de 2TB por un precio de 599.99 euros (2.5 millones de pesos, aproximadamente).

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it’s £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020