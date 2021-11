¿Cuál es la diferencia entre una landing page y una website?

Una lección importante para cualquier desarrollador: todas las landing page son website… pero no todas las website son landing pages.

¿Cuál es la diferencia? SI tuviéramos que resumirlo de la manera más sencilla, diríamos que está en la cantidad de opciones que ofrecen.

Una Landing Page está pensada para ser el único destino de un visitante. No hay menús, no hay barras de navegación, no hay secciones adicionales. Lo que ves es lo que tienes.

¿Por qué hacer una página así? Lo que una Landing Page permite es controlar la experiencia de principio a fin del visitante. Al no ofrecer muchas opciones, la página puede concentrarse en mostrar el contenido que le interesa, así como retener al usuario sin que se sienta abrumado por la información.

Las website, por otro lado, se caracterizan por presentar a los usuarios una experiencia en la que ellos pueden navegar y decidir qué información desea ver y buscar. Tiene menús, mapas del sitio y distribuyen la información a través de estos segmentos.

¿Por qué razón es importante diferenciarlas? El motivo está en que las cualidades de cada uno (y el objetivo) son diferentes.

Una landing page, por ejemplo, tiene que ser muy atractiva. Como tu usuario no puede navegar y no encontrará mayor información, si lo que le muestras no es atractivo. También tiene que optar por un diseño sencillo, que sea capaz de entregar el mensaje principal con eficiencia. Por último, su característica principal está en deben contar con un flujo claro de la información. El usuario debe poder hacer el recorrido como si le estuvieran ‘contando una historia’.

Quizás el punto más importante de una landing page es que tiene que entregar claro el mensaje. Una página de este tipo es una bala única, cuyo objetivo es entregar el mensaje de la campaña o motivo por el cual se están creando.

Simple es mejor. Sencillo es lo ideal. Estas son las dos verdades del landing page.

Un website, por otro lado, deben entregar la sensación al usuario de que puede encontrar toda la información que necesita en los lugares que la intuición indica. Una mala señal de un sitio web está cuando el usuario, por ejemplo, entra a contacto y no se encuentra con un formulario en vez de la información de contacto de la empresa.

La navegación es clave. Que alguien pueda navegar tu sitio la primera vez como si lo visitara por 1.000 vez.

Imágenes: Foto de Tranmautritam en Pexels