Nunca es tarde para aprender a programar

Aprender a programar requiere desarrollar cierta mentalidad, capacidades lógicas y de resolución de problemas. Por lo tanto, como cualquier otro conocimiento o lenguaje, los expertos recomiendan empezar cuanto antes. Sin embargo, esto no significa que haya un límite de tiempo para aprender a programar. Si bien los(as) niños(as) aprenden más rápido, las personas adultas suelen tener una mayor capacidad para regular sus propios procesos de aprendizaje.

En los(as) niños(as), lo importante es ir introduciendo la programación con herramientas adecuadas a sus capacidades. Según especialistas entrevistados por El País, el ser humano de tres o cuatro años probablemente no esté preparado para empezar a programar con un sistema digital, pero si puede aprender con juegos analógicos a desarrollar un pensamiento lógico-matemático. De ahí en adelante, el nivel puede ir aumentando y se pueden ir introduciendo sistemáticamente nuevos conceptos, programas y aprendizajes.

Ahora bien, muchas veces escuchamos a las personas decir que los(as) niños(as) de ahora vienen con el chip de la tecnología. Sin embargo, que los jóvenes estén más familiarizados con la tecnología, no hace que realmente sepan de ella y conozcan la teoría o los conceptos detrás de ella. Por lo tanto, aprender a programar va más allá de tener la facilidad de usar los últimos desarrollos tecnológicos.

Te puede interesar: Aprende a programar gratis con Grasshopper de Google.

En el mismo sentido, pero de forma inversa, los adultos puede que no tengan tanta familiaridad con los artefactos tecnológicos, pero probablemente tengan mejor desarrollada su habilidad de aprender a aprender. Por lo tanto, un adulto puede planificar, supervisar y evaluar su comportamiento cuando se enfrenta a cualquier tarea de aprendizaje, explica Marta Montiel, decana de la Facultad de Educación de la Universidad El Bosque. Esto lo que significa es que los adultos también pueden aprender a programar y que no hay un límite de tiempo para hacerlo. Bueno, mientras seamos conscientes de nuestro propio proceso de aprendizaje, todos podemos seguir aprendiendo.

Un ejemplo de esto es Mary Luz Gómez Mejía, ingeniera química, quien trabajó por más de 10 años en áreas de innovación de varias empresas, pero que un día decidió arriesgarse y cambiar de carrera para estudiar programación. Y hace nueves meses inició su nueva vida laboral como programadora, trabajando como Software Engineer en Skillshare. En su futuro no se ve de nuevo en multinacionales, esta vez quiere trabajar con startups, donde cree que hay mayor oportunidad de impacto. «No planeo a futuro, pero me gusta apostarle a lo que me apasiona. Hoy tengo una nueva carrera y nuevas metas», menciona Mary Luz.

Quizás lo más difícil para los adultos es asumir el reto de des-aprender los sesgos que se han adquirido durante la vida. Por lo tanto, se recomienda iniciar gradualmente a crear nuevos hábitos, relacionados con los estilos y ritmos de aprendizaje.

Te puede interesar: Aprender a aprender, la metodología para desarrollar el potencial y entender desde la experiencia.

Adicionalmente, la programación ofrece varios beneficios según los expertos: proporciona lógica, creatividad y resiliencia; contribuye a la plasticidad al pensamiento; y desarrolla la habilidad de planeación. Lo anterior porque enseña al cerebro a seguir una serie de instrucciones para lograr un resultado, pero reforzando que no es la única forma de lograrlo, que existen múltiples posibles respuestas.

En conclusión, no importa la edad, mientras exista el deseo y las ganas de aprender, nunca será tarde para aprender a programar, ya sea como plan carrera o sencillamente para desarrollar un pensamiento lógico y flexible.

Imagen: Gerd Altmann en Pixabay.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.