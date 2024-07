Mejorar la productividad con IA: Evaluación del éxito de ChatGPT en programación

Durante décadas, los programadores han escrito código para modelos de IA, pero ahora la IA está empezando a generar código por sí misma. Un estudio reciente, publicado en IEEE Transactions on Software Engineering, evaluó la codificación producida por Chat GPT de OpenAI, analizando la funcionalidad, complejidad y seguridad de la misma.

El estudio demuestra que la efectividad de ChatGPT varía significativamente. Su tasa de éxito en la generación de código funcional oscila entre el 0.66% y 89% , dependiendo de la dificultad de la tarea, el lenguaje de programación y otros factores. En algunos casos, ChatGPT puede superar a los programadores, pero también puede generar un código con baches de seguridad.

Yutian Tang, profesor en la universidad de Glasgow y participante en el estudio, señala que aunque la generación de código por IAA puede mejorar la productividad y automatizar tareas de desarrollo, es crucial entender sus limitaciones. Por ejemplo, chatGPT muestra un mejor desempeño con problemas de algoritmo anteriores a 2021, probablemente porque estos se encuentran en su conjunto de datos de entrenamiento. Sin embargo, su capacidad para resolver problemas con datos posteriores al año 2021 es limitada y poco acertada.

El equipo de Tang evalúo a ChatGPT en 728 problemas de codificación en cinco lenguajes de programación: C, C + +, JavaScript y Python. ChatGPT demostró una alta tasa de éxito en problemas fáciles, medios y difíciles con datos anteriores al año 2021. Pero su desempeño disminuyó notablemente con problemas posteriores a este año. Además aunque ChatGPT es capaz de corregir errores de compilación, no siempre comprende los problemas subyacentes, lo que limita su capacidad para corregir su propio código.

El estudio también identificó vulnerabilidades en la codificación de ChatGPT, como la falta de pruebas nulas. No obstante, muchas son fáciles de solucionar. Además, el código generado en C resultó tener una complejidad similar al código humano, seguido por C + + y Python.

Basado en lo anterior, Si los desarrolladores utilizan ChatGPT para codificación deben proporcionar una información adicional para ayudar a la IA a entender mejor los problemas y evitar vulnerabilidades ya que éste solo puede abordar problemas con los que ya se ha encontrado anteriormente, Con un análisis se pueden descubrir y mejorar las técnicas de generación de código basadas en ChatGPT. Aunque presenta grandes oportunidades para la programación es fundamental ser conscientes de sus limitaciones y trabajar en mejorar sus capacidades para hacer frente a nuevos desafíos.

¿Interesado en adquirir conocimiento sobre cómo las herramientas de IA pueden ayudarte a programar?

En caso de que quieras aprender a fusionar ChatGPT con tus habilidades de codificación o reforzar tus conocimientos de programación tu lugar perfecto es en Holberton Coderise. A diferencia de la academia tradicional, este tipo de espacios cuentan con la ventaja de capacitar a sus desarrolladores en menor tiempo y además ofrecer puntos de contacto con empresas.

La formación en programación es fundamental y la aparición de ChatGPT es una herramienta que los desarrolladores no pueden dejar de lado. Holberton Coderise le enseña a los estudiantes a sacarle el mayor provecho de una forma eficiente a una herramienta como lo es ChatGPT.

El modelo de Holberton Coderise se enfoca en el aprendizaje empírico, con bases en aplicación real. Por ejemplo, cuenta con campos de entrenamiento (bootcamps) pensados para conectar a grupos de desarrolladores con empresas. Holberton Coderise es una academia de software nacida en Silicon Valley, disruptiva e innovadora cuyo modelo ha sido destacado en publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. En la actualidad opera en más de 20 países y en más de 29 ciudades a nivel mundial distribuidas en todos los continentes y entrena miles de participantes anualmente.

Imágenes: Foto de Aidin Geranrekab en Unsplash