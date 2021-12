Cinco páginas para descargar videos gratuitos y de calidad

Cuando de crear contenido se trata para tu página web o para tus redes sociales es importante contar con imágenes y videos de buena resolución y que no infrinja los derechos de autor de nadie. Tener esto en cuenta no solo va a mejorar la apariencia de tu canal de comunicación, sino que lo vas a blindar contra posibles penalizaciones. En el pasado hemos hablado de bancos gratuitos de imágenes que te pueden servir para poder buscar contenido de calidad en el caso de no contar con una cámara o con el tiempo de crear tus propias composiciones, pero te has preguntado ¿qué hacer en el caso de querer incursionar con los contenidos en video?

De acuerdo a la información de la compañía especializada en analizar y comparar los datos de diferentes plataformas, App Annie, los usuarios de TikTok vieron más de 24 horas de contenido mensual, superando a las 22 horas y 40 minutos de reproducción que acumularon los usuarios de YouTube. Este panorama da cuenta de la relevancia que tiene el formato de video en Internet, algo que ya sabíamos cuando Instagram comenzó a implementar estrategias de la aplicación de ByteDance y se autodenominó como una red social de video y ya no tanto de fotografías.

Por eso, si estás pensando en comenzar a crear videos para tu compañía o emprendimiento y por alguna razón no puedes producirlos tú mismo/a, te traemos cinco bancos gratuitos en donde podrás encontrar clips de alta calidad y con licencias abiertas para su uso.

Videvo: un banco de videos listos para descargar, pero con atribuciones

Como cualquier banco de contenidos, Videvo ofrece tanto clips pagos como gratuitos. Lo mejor de este sitio web es que puedes ahorrar tiempo a la hora de buscar tus videos, pues ofrece un sistema de filtros en donde puedes escoger limitar la oferta que brinda la página, para que solo te muestre clips gratuitos. Eso sí, la mayoría de ellos cuentan con licencia de Creative Commons 3.0, lo que quiere decir que aunque puedes usarlos en tus proyectos, siempre debes atribuir un crédito al autor.

Pexels

Posiblemente has usado esta página para buscar imágenes gratuitas de alta calidad, pero ¿sabías que en Pexels también puedes descargar videos sin costo? Lo mejor de este banco es que ofrece un buen número de clips que pueden ser descargados sin necesidad de atribución. Sin embargo, es posible que con el tiempo sientas que la oferta de contenidos es limitada, pues estos suelen actualizarse poco.

Coverr

Si eres de los que se siente atraído/a por los sitios y contenidos con estéticas modernas y en tendencia, Coverr puede ser tu nuevo banco favorito. Es rápida, de fácil acceso y tanto la página como sus videos cuentan con diseños vanguardistas. La mayoría de sus contenidos no necesitan atribución.

Life of Vids

Aunque el diseño de esta página es su mayor atractivo, ese es también su principal problema, pues es algo pesada y lenta a la hora de cargar. Life of Vids cuenta con categorías más limitadas que los bancos anteriores, sin embargo es una buena opción para buscar videos en el caso de que ya hayas agotado los de tu banco preferido. Lo mejor de este es que todos los videos que puedes descargar son gratuitos y pueden ser usados sin problema con fines comerciales.

Archive.org

Al ser una página sin ánimo de lucro, no es muy amigable a primera vista ya que no es tan claro por dónde comenzar a navegar. No obstante, lo mejor de este sitio es que no solo te ofrece contenidos prediseñados para las categorías, sino que te brinda la posibilidad de descargar clips históricos, de televisión, de cine o que incluyen la aparición de personajes conocidos. Debes saber que en archive.org no todos los videos son descargables (como es el caso de muchos de los que se extraen de canales de televisión), pero hay una buena cantidad que sí puedes obtener de forma gratuita y sin dar atribución.

Para buscar videos en esta página debes hacer clic en el icono de una cinta de cine o utilizar el buscador y comenzar a filtrar el tipo de contenidos que quieres que el sitio te muestre.

