¡No instales! WhatsApp Pink: la nueva estafa de la app de mensajería

La Internet se ha convertido en la manera más eficiente de estafar. Las redes sociales, en particular, se han convertido en uno de los vehículos favoritos de estos criminales, que remplazan páginas, ofrecen enlaces de descarga con malware o prometen accesos a apps ‘limitadas’ o ‘privadas’. La nueva que tiene como centro a WhastApp es WhatsApp Pink.

Como su nombre lo indica, WhatsApp Pink es una estafa que promete una actualización que cambia el tema de la aplicación a rosa (incluyendo dentro de la aplicación así como el icono en todo el celular). La supuesta actualización también permite acceso a algunas funciones que están en beta como es la posibilidad de marcar grupos, realizar pagos o el habilitar modo DND.

Por supuesto, el enlace descarga no hace más que instalar un malware con el dispositivo que, después de vincularse con la cuenta de WhatsApp de la víctima, lo despoja de cualquier acceso al servicio de mensajería. El malware parece estar siendo compartido a través de grupos, por lo que la primera sugerencia en caso de que veas aparecer este mensaje en algún chat del que hagas parte es advertir a los moderadores o dueños y eliminar el mensaje.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don’t click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021