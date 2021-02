WhatsApp: lo que debes saber antes de aceptar sus nuevas políticas

Los usuarios de WhatsApp tendrán hasta el 15 de marzo para leer y aceptar las nuevas políticas de la plataforma.

A partir de esta semana, los usuarios de WhatsApp que no aceptaron las nuevas políticas de datos empezarán a ver de nuevo la notificación para hacerlo. ¿Qué cambió desde la última vez? nada. Así es, las políticas siguen siendo las mismas que la aplicación daba en enero y que causaron la crítica de miles de personas y la migración masiva a Telegram y Signal.

¿Por qué no cambiaron nada después de tanto tiempo? Básicamente porque el cambio, de acuerdo con la plataforma, representa una función de almacenamiento opcional que ofrecerá a las empresas para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp Business utilizando la infraestructura de alojamiento seguro de Facebook, si no quieren almacenar sus mensajes ellas mismas. Los usuarios serán notificados si la compañía decide hacerlo o no al iniciar una conversación. En caso de que quieras evitar que está información sea recopilada, deberías evitar chatear con estos negocios.

Pero si lo piensas, Facebook ya sabe que te gusta cierta tienda y productos por los likes que das en publicaciones en las diferentes plataformas e, incluso, si has realizado algunas compras directamente en Instagram.

«La actualización trata sobre características empresariales opcionales que forman parte de nuestros esfuerzos más amplios para hacer que la comunicación con una empresa sea segura, mejor y más fácil para todos. Y conectarse con una empresa es completamente opcional», explica WhatsApp.

Además, la plataforma quiere dejar en claro que los chats son privados y seguirán encriptados de punto a punto. Lo que quiere decir que solo podrán ser leídos por el emisor y el remitente. Así mismo, no puede ver y no comparte con Facebook los contactos a los que envías mensajes o llamas, ni ubicaciones que envías a través de la app.

¿Por qué necesita hacer la integración con Facebook?

«Trabajamos de la mano con Facebook para ofrecer nuevos productos y servicios que algunas personas podrían considerar útiles. Algunos de estos productos y servicios están disponibles solamente en determinadas regiones», explica WhatsApp en su blog.

Algunas de las funcionalidades que está integración beneficiaría son:

Si estás chateando con una cuenta de empresa mediante WhatsApp, puedes ver su tienda de Facebook desde su perfil de empresa en la plataforma.

Puedes elegir usar una cuenta de Facebook Pay –no disponible en Colombia– para comprar en WhatsApp sin tener que volver a ingresar la información de pago.

Las empresas que anuncian sus productos y servicios en Facebook e Instagram pueden proporcionar un enlace a sus cuentas de WhatsApp directamente desde la publicación. De esta forma, si te interesa, puedes comunicarte con ellos con un solo clic.

Si olvidas la contraseña de tu cuenta de Facebook, puedes elegir enviar un código a WhatsApp para obtener acceso a tu cuenta.

Puedes elegir conectarte a tu cuenta de WhatsApp mediante Portal, que es un dispositivo de videollamadas de Facebook. Esto te ahorrará tiempo, ya que no tendrás que volver a ingresar la información de contacto de las personas con las que quieras usarla.

De este modo, en las siguientes semanas, algunas personas verán un pequeño banner que los invitará a revisar estas políticas nuevamente. Existirán varias formas de leerlas para que puedas tomar una decisión consciente de si quieres aceptarlas y seguir usando la aplicación; entre ellas: un resumen más profundo de las políticas, que puedes leer aquí. También más información sobre cómo trabaja con Facebook, que puedes leer en este enlace.