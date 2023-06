Así fue la estafa que realizaron los ciberdelincuentes griegos desde la cuenta hackeada de Ibai

El 11 de junio Ibai Llanos, el streamer español de deportes y videojuegos, perdió su cuenta de YouTube. En horas de la mañana del pasado domingo, los fanáticos se encontraron con el canal de Ibai vacío. Finalmente, el 12 de junio volvió a la normalidad.

El streamer español explicó a través de su cuenta de Twitter que su canal de YouTube había sido hackeado. Ibai aseveró (irónicamente) que Elon Musk había sido el culpable del robo de su cuenta. “Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas” escribió el streamer.

Adicionalmente adjuntó una captura de pantalla donde se veía su canal de YouTube con el nombre de usuarios “@ibaiLlanos_” pero con un directo de Elon Musk presentando su reciente vehículo, el famoso Cybertruck. El nombre del canal también había sido reemplazado por “Tesla US”.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023

El streamer aseguró, tiempo después, que los hackers son griegos y estaban buscando hacer una criptoestafa a los usuarios. Las víctimas confiaban en el canal de YouTube por la verificación y la cantidad de seguidores que ya alcanzaban más de 10 millones. Ibai explicó que los estafadores invitaban a “un evento en el que, si mandas X bitcoin, te devuelven el doble”.

Así mismo explicó que los enlaces que colocaban los ladrones en la descripción del video de Elon Musk, el único del canal, llevaban a los usuarios a transacciones falsas. Eso lo hacían “para que te lo creas, para que veas que van devolviendo el doble “argumentó el streamer.

Por el momento no hay una cifra exacta de las víctimas que cayeron en esta trampa, pero no es la primera vez que los ladrones utilizan estos métodos para hacer criptoestafas. Por su parte, Ibai ya recuperó su canal con el gran historial de videos que ya suma en la plataforma. YouTube se encargó de devolver todo el contenido a su sitio.

Imagen: Canal de YouTube Ibai