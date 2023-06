Streamer descubrió abolladura en su cráneo luego de usar auriculares todos los días

En repetidas ocasiones hemos escuchado acerca de las consecuencias que traen los audífonos por uso continúo. El utilizar auriculares todos los días y a altos volúmenes terminan ocasionando perdida auditiva con el tiempo. Sin embargo, nunca habíamos escuchado hablar sobre malformaciones físicas por culpa de audífonos, hasta ahora.

Un streamer canadiense conocido como Curtoss descubrió una abolladura en su cabeza que se formó por el uso prolongado de auriculares. Curtoss siempre había traído el cabello largo y abundante, por lo que no se había percatado de que su cabeza tenía una malformación en la parte superior.

El streamer se encontraba en una transmisión en vivo donde se raparía la cabeza para ayudas caritativas. Cuando se rapó la parte superior de la cabeza descubrió la malformación, todo mientras continuaba con la transmisión en vivo. La abolladura tiene una forma horizontal de unos centímetros de ancho, la cual coincide perfectamente con el tamaño y el lugar donde reposan los auriculares que usa constantemente.

Para Curtoss fue una sorpresa el encontrarse con este ‘hueco’ en su cráneo. Así mismo, explicó durante la transmisión que ya se había percatado de un aparente desnivel en su cabeza, sin embargo, pensó que era solo su cabello que había tomado esa forma por el uso de auriculares. Cuando el video de la transmisión fue publicado en Twitter, varios streamers compartieron sus propias fotografías con casos similares al de Curtoss. Esto confirmaría que el caso del streamer canadiense no es un caso aislado, lo que sugiere que el uso prolongado de auriculares puede hacer modificaciones en el cráneo humano.

