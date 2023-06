¡Adiós Twitch! Este cambio tiene a los streamers pensando en abandonar la plataforma

Twitch ha anunciado un cambio este 6 de junio que tiene a muchos de sus creadores de contenido pensando en abandonar la plataforma: ha creado unas normas para contenido patrocinado tan restrictivas que, de manera sencilla, parece prohibir los patrocionios casi por completo.

Este 6 de junio Twitch publicó en su página una nueva serie de lineamientos para los contenidos pautados. Para empezar, en adelanto todo stream patrocinado debe ir con una etiqueta especial que se crea al momento de realizar la transmisión (ya no basta solo con incluirlo en la descripción). Este punto no es problemático.

La razón de todo el incendio es que la plataforma ahora prohíbe cierto tipo de contenido patrocinado con dos puntos siendo la manzana de la discordia:

– Los logos de los patrocinadores no pueden ocupar más de un 3% de la pantalla.

– Los streams patrocinados no pueden incluir algún tipo de video/tráiler de publicidad que sea transmitido por el creador.

– On-stream logos are limited to 3% of screen size. – Burned-in video Ads are NOT allowed. – Burned-in Display Ads are NOT allowed. – Burned-in Audio Ads are NOT allowed. #TwitchNews #TOSgg pic.twitter.com/QrlrQhGAbm

Para empezar, porque una buena parte de los creadores de contenido en Twitch necesitan de los patrocinadores para poder obtener los ingresos necesarios. Las ganancias que genera el servicio por suscripción son mínimas y sólo en el caso de los canales más grandes sirve como un ingreso estable. Crear este tipo de bloqueos a los contenidos patrocinados significa que Twitch está eliminando una parte importante de los ingresos de estos creadores.

No solo esto, sino como Brian Kibler (un streamer dedicado a los juegos de cartas intercambiables) esto limitaría la transmisión de eventos. Piensen en algo como Game Dones Quick o QDK, que es el evento de caridad y speedruns (que realizó su versión más reciente hace tan solo una semana). La pantalla del evento no solo cuenta con un espacio importante dedicado a los patrocinadores, sino que también emite de manera frecuente videos de las marcas que están donando o apoyando el evento.

The more I think about this the more insane it is.

Literally no event can run on Twitch under these guidelines. Tournament, league, charity, etc. All of them violate these in so many ways.

It’s just an incredible failure of understanding how people use the platform.

— Brian Kibler (@bmkibler) June 6, 2023