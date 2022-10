«La aplicación para todo»: los planes de Elon Musk para Twitter

Después de llevar al menos un año en medio de las disputas por la compra de Twittter, Elon Musk volvió a lanzar su oferta para sellar la venta de la red social. Aunque aún no está claro si el magnate volvió al ruedo por evitar que revisen sus conversaciones privadas, sí que tenemos una suposición bastante sólida de lo que Musk hará con Twitter.

¿Cómo estamos tan seguros? El mismo dueño de Tesla fue quien nos dio indicios de los planes que tiene para Twitter. Tal y como describió en una publicación de Twitter, la red social haría parte de un proyecto mucho mayor: “X, la aplicación para todo”. Así fue como lo anunció en su trino: “ Comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo”.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022