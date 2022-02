Sí, partes de un cohete se estrellarán con la luna pero no pertenecen a SpaceX

Desde hace unos días ha estado circulando una noticia que anuncia que el Falcon 9, un cohete perteneciente a SpaceX, la empresa de fabricación espacial fundada por Elon Musk se estrellará con la luna. Ahora, los científicos descubrieron que efectivamente un cohete chocará con la luna, pero, no pertenece a Spacex.

Principalmente se mencionó que un cohete lanzado hace siete años por Spacex se chocaría el próximo 4 de marzo. Ahora, la nueva teoría señala a que no es un cohete completo el que se estrellará, sino que son partes de un cohete chino, lanzado en la misión Chang’e 5-T1 lanzado en 2014 el que se chocará en marzo con la luna.

La nueva predicción fue anunciada por Bill Gray, el astrónomo responsable de Project Pluto, el cual sigue la ruta de objetos astronómicos desde el 2015. Cuando el astrónomo estaba buscando un posible asteroide que se estrellaría contra la Tierra, encontró que un objeto iba con dirección a la Luna. Lo que sorprendió a los científicos, fue que éste objeto no orbitaba alrededor del Sol como los demás asteroides, por lo que pudieron determinar que se trataba de un objeto fabricado por el hombre.

El primer cálculo señaló que el Falcon 9 que sirvió para poner en órbita el satélite Observatorio Climático del Espacio Profundo (DSCOVR, por sus siglas en inglés). “Tenía pruebas circunstanciales bastante buenas para la identificación, pero nada concluyente”, explicó en ese entonces Bill Gray.

Ahora, Gray recibió ayuda de la NASA para determinar con más precisión este suceso. Gracias a los nuevos análisis, el astrónomo está convencido de que las nuevas piezas que se estrellarán contra nuestro satélite natural pertenecen al cohete chino Long March 3C, lanzado en las primeras misiones Chang’e 5-T1.

Aunque, hay que recoger la información con pinzas, no porque no sea verídica, sino que en la ciencia espacial no existe una conclusión absoluta. Sin embargo, los astrónomos siguen en observaciones para corroborar que esta información no varíe. Tendremos que esperar a que llegue marzo para poder comprobar el hecho. De ser así, el cohete dejaría un cráter de 20 metros en la luna.

Imagen: Pixabay