La Estación Espacial Internacional se estrellará en el océano pacífico

El 2 de noviembre de 1998 se realizó el lanzamiento de un importante centro de investigación, la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés), el cual permanecería en órbita, uno de los eventos más relevantes de la humanidad. El 2 de noviembre del 2000 aterrizaron allí los primeros astronautas, desde entonces, las instalaciones han permanecido tripuladas. Ahora, la NASA ha informado que desmantelará la ISS en unos años.

El desmantelamiento no es un tema nuevo, cada vez que ocurre una calamidad en la estación, se menciona dicho proceso. Ahora, la NASA ha tomado la decisión basados en el proceso de transición hacia un modelo de exploración privada del espacio exterior. Según comenta la NASA, la ISS se estrellará próximamente en el océano pacífico. ¿Deberíamos alarmarnos por esto?

No, no te preocupes, no moriremos en esta operación espacial. Lo primero que debes saber, es que la operación está planificada para enero del 2031, aún falta un buen tiempo. Por supuesto, la NASA no pondría en riesgo a la humanidad, el lugar en el que se estrellaría el centro de investigación es un punto remoto en el océano conocido como Punto Nemo. Así lo informó la NASA en su informe de transición.

En su remplazo, la NASA comentó que las plataformas espaciales que son lideradas por centros de investigación comerciales, tendrán la capacidad de sustituir a la ISS. Éstas, al igual que el Centro de Investigación de la NASA, puede ser un espacio de colaboración e investigación científica ubicado en el espacio.

“El sector privado es capaz de desarrollar y operar destinos comerciales en la órbita terrestre baja, con la ayuda de la NASA. Esperamos compartir nuestras lecciones aprendidas y nuestra experiencia en operaciones con el sector privado para ayudarles a desarrollar destinos seguros, fiables y económicamente eficientes en el espacio”, argumentó Phil McAlister, director de espacio comercial en la sede de la NASA por medio de un comunicado.

La NASA asegura que la vida del ISS se puede prolongar al menos una década más, en los que se adoptarán algunos desarrollos pertenecientes a empresas aeroespaciales privadas. Además, la agencia espacial indicó que ya se otorgaron varios acuerdos para desarrollar al menos tres estaciones espaciales comerciales de vuelo libre.

El desmantelamiento de la Estación Espacial Internacional se realizará mediante su descenso progresivo, el cual iniciaría dos o tres años antes de la fecha estipulada. Mientras ella desciende, se planea retiras todos los equipos y finalmente la tripulación. Cuando la ISS cruce el “punto de no retorno”, que se encuentra a unos 280 kilómetros de altura, caerá a su destino final.

